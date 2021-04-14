少年詭衝上街「肉身擋貨車」慘死瞬間曝！司機直接輾斃…加速逃走

▲ 15歲少年遭貨車輾過。（圖／翻攝自YouTube／Arzie Channel）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼社群網站近來瘋傳一段影片，其中一名少年正快速衝向馬路，遭迎面而來的貨車當場輾過，畫面相當驚悚。他當時疑似和友人一起在街上玩鬧，試圖以肉身攔截經過的車輛。貨車駕駛來不及剎車，直接將他輾過，導致少年不幸身亡，震驚社會。

綜合當地媒體報導，這起事件發生於西爪哇省茂物市，名字縮寫為DP的15歲少年6日和4名助手在大馬路上玩鬧，突然跑到車道上，試圖擋住貨車。因為事出突然，駕駛無法剎車，當場將他輾過，事後也沒有下車查看，而是加速逃逸，掀起當地民眾怒火。

影片中可見，身穿短袖短褲的DP背對鏡頭，衝向對向車道。此時右手邊駛來一輛載有貨物的貨車，DP側身面對駛來的貨車倒著跑，後方至少還有3名友人。DP站在最前方，下秒就被迎面而來的貨車直直撞上後輾過。司機這時才按下喇叭，眼看少年就壓在車輪下，竟加速逃離現場，至今尚未落網。

當地交通事故部門負責人安加（Ipda Angga）說明，目前不清楚DP一行人為何試圖攔截貨車，而貨車司機剎車不及，撞上他後才按喇叭警告，接著駛離現場。根據當地法規，事故發生後駕駛有義務停車幫助受害者，並向警方說明事發經過，因此駕駛可能受到懲罰，目前正極力追捕嫌犯並調查詳情。

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