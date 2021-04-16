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慧眼看天下／誰讓世界變更危險 美媒說是”拜登”？


新聞節目中心／綜合報導

美國總統拜登上任還不到三個月，正為了百日新政忙得焦頭爛額，美國媒體卻迫不急待為這位新任總統下註解，CNN報導，拜登上任至今不到三個月，世界已經變得更加危險與複雜。現在不只烏克蘭邊界緊張情勢升溫，美伊在維也納進行核協議會談時，也傳出伊朗核設施，疑似遭到以色列的蓄意破壞，讓以伊衝突再添變數，CNN的記者更進一步分析，指出全球「美國的對手們」似乎都在挑戰拜登這位新總統，《慧眼看天下》第143集，就邀請到資深外交官介文汲以及軍情與航空網站主編施孝瑋，與主持人黃寶慧一起分析，到底拜登能不能化解這些危機？

▲▼介文汲談烏俄衝突。（圖／慧眼看天下）

美國跟北約讓俄羅斯退無可退？
盤踞新聞版面幾週的烏俄之亂，本週再掀高潮，因為美國有意無意、直接或間接的介入，使得烏俄的紛爭越來越緊張。資深外交官介文汲在《慧眼看天下》說起烏克蘭跟俄羅斯的愛恨情仇，遠在亞州的我們只能用「霧殺殺」來形容，原來最近大家常看見的克里米亞，是俄羅斯在蘇聯解體，烏克蘭要獨立時，俄羅斯送給烏克蘭的領土，而當年也算好傻好天真的俄羅斯，認為冷戰結束之後，就自行把華沙公約組織給解散了，當時他們認為對抗的北約組織也應該跟他們一樣自行解散，哪裡知道大家想的都不一樣，於是看著北約勢力不斷往東擴的俄羅斯，其實對鄰居烏克蘭是有期待的，畢竟克里米亞境內的軍事基地跟軍事設施，烏俄雙方是有協議歸俄羅斯管理，因為最大的黑海艦隊就在克里米亞，對俄羅斯來說這是很重要的關鍵點，因此當年烏克蘭內部發生一些問題的時候，俄羅斯馬上就出手解決，兼併克里米亞。

近期因為烏克蘭的局勢不斷在變，本來不靠北約也沒有加入歐盟的烏克蘭對俄羅斯無害，但是隨著烏克蘭進入北約組織的可能性不斷提升時，俄羅斯為了自己國家的利益，可以說是退無可退，有迫切的需要即刻處理烏克蘭的問題，而引發俄羅斯不安全感的人正好不是別人，就是以世界領袖自居的美國，至於烏俄最終會不會開戰？端視美國與北約的態度。目前因為美國一連串的舉動，從拜登指普丁是「killer」、因為「干涉美國總統大選」，拜登簽署制裁行政命令、還有派兩艘軍艦前往黑海…這些都讓俄羅斯感到不開心，普丁的反應也是又快又重，立刻下令封鎖克赤海峽，再一次強烈跟美國表態，不許介入烏俄紛爭，目前烏俄的情況儼然是大國擅用的代理人戰爭形式，烏克蘭要不要打？可能已經落入身不由己的窘境了。

至於近期俄羅斯釋放的軍武大躍進訊息，像是機器人大軍跟電磁脈衝武器，依軍事專家施孝瑋的觀察，俄羅斯的研發能力無庸置疑，但是武器化跟量產能力，以俄羅斯的經濟實力來說，就真的有待加強了，不過從會不會開戰的角度來看，施孝瑋認為普丁不是沒有細細琢磨美國跟北約婉拒烏克蘭加入北約的要求，但是一旦烏克蘭確定要加入北約，那麼俄羅斯攻東烏就會是一場讓人措手不及的戰爭。

▲▼施孝瑋談阿富汗。（圖／慧眼看天下）

世界因為拜登而越來越危險？
拜登上任成為美國總統還不滿三個月，美媒就送出一頂「世界變得越來越危險與複雜」的大帽子給拜登，這不是因為惹事，而是全球的「美國對手們」都同時向拜登挑戰，這點有些讓人憂心。雖然拜登很喜歡外交事務，但是介文汲從近期拜登跟其他國家的交手狀況來看，他認為拜登的外交政策看起來缺乏主軸，目前處於四處受敵的危險當中，雖然拜登積極跟盟友修補關係，但是在敏感地區既有的權力平衡卻又產生衝擊，像是在川普時期關係不錯的阿拉伯地區，拜登跟兩個產油國就有一些小矛盾，近期拜登在處理伊朗核協議問題的時候，就傳出伊朗核設施遭到疑似以色列的蓄意破壞，不管以色列的矛頭是指向誰，想要「搞黃」伊朗核協議的心情是不言可喻的。眼下拜登不僅要面對歐洲火藥庫-烏克蘭、亞洲火藥庫-台灣海峽，還要處理中東局勢問題，真的讓人替他捏一把冷汗。

施孝瑋也補充說明，亞洲火藥庫還得算上北韓一筆，目前金正恩按兵不動，拜登才要感到緊張，因為還真不知道金正恩會打什麼牌？從美國以前對開戰的策略「win win」變成「win hold win」，可以感受到美國對於打仗的吃力感。介文汲則是提醒大家，世界越來越亂，不要忘記亂的地方都距離美國本土很遙遠，世界亂，但美國不亂。

▼完整節目內容，將會於04月17日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。慧眼看天下第143集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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