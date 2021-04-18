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普丁政敵獄中受折磨！絕食3週求醫療照顧　醫憂心：他隨時會死

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

▲醫生認為，俄羅斯反對派領袖納瓦尼健康狀況持續惡化，很有可能隨時會死去。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

被譽為「普丁政敵」的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）自入獄以來，健康狀況持續惡化，其私人醫生卻無法入獄探望，導致他被迫絕食抗議，以期獲得應得的醫療照顧。不過醫生卻指出，納瓦尼的鉀濃度已來到了「臨界點」，他很有可能隨時會死去。

據BBC報導，44歲的納瓦尼在3週前提出，自己因脊椎突出導致雙手失去知覺，背部及雙腿疼痛難以行走，但當局卻不准他的醫生入獄探望，於是他絕食抗議，以期獲得應得的醫療照顧。納瓦尼的妻子尤莉亞（Yulia）表示，她的丈夫現在只有76公斤重，比絕食前輕了將近9公斤。

醫生瓦西里耶娃（Vasilyeva）也在推特po文指出，納瓦尼的檢測報告顯示，他的鉀和肌酸酐濃度急劇上升，可能導致心臟停止跳動，也有明顯腎臟受損的情況，因此他可能隨時死去。包括瓦西里耶娃在內的4位醫生已寫信給監獄，要求緊急與納瓦尼見面，但監獄發言人卻表示，他已受到良好的照顧。

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