江啟臣見不到陶德怨蔡政府　外交粉專打臉：訪賓本來就沒打算安排

▲兼任國民黨主席的立委江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

美國前參議員陶德（Chris Dodd）訪問團16日完成本次訪台行程，不過國民黨主席江啟臣因為未被安排與訪團見面，把矛頭指向民進黨、外交部。不過，外交專業粉專「US Taiwan Watch：美國台灣觀測站」指出，一般美國特使團，行程是由美方提出要求，因此指責外交部不安排會面，是無稽之談。

「國際政治學者」出身的江啟臣，在拜登摯友陶德訪問團來台期間，批評民進黨政府、外交部「小鼻子、小眼睛」，都未安排與在野黨見面。不過，此番說法隨即被同黨的前主席朱立倫打臉，朱立倫認為與官方接觸就代表朝野，希望台美關係更密切。

對於江啟臣跳腳，知名外交粉專「US Taiwan Watch：美國台灣觀測站」指出，一般來說美國特使團或高層行政官員訪問，行程會是由美方來提出要求，因此在野黨主席指責外交部故意不安排使團與在野黨會面，這實屬無稽之談。

美國台灣觀測站指出，簡單來說，就是訪賓本來就沒有打算安排這些額外行程，如果是我方主動安排的學者團或經貿團這類的參訪，一般來說就會平衡各種不同政治立場的行程，讓朝野黨團都有機會與訪賓多交流。

美國台灣觀測站表示，美國兩大黨之間，雖然常常吵翻天，但一向都有一致對外的傳統，希望台灣的朝野各黨也能體認到一致對外的重要性。

此外，美國台灣觀測站更分析本次美國訪團的重要性。首先，訪問台灣的陶德，以及同時訪問中國的氣候大使凱瑞（John Kerry），粉專認為，其實陶德份量不會比凱瑞還低。

美國台灣觀測站分析，民主黨雖然以強調自由派主張，但黨內大老的影響力恐怕比共和黨還大；而陶德和拜登的私人情誼，絕對不會比拜登和凱瑞的交情還低。

從拜登的評價來看，粉專認為，他是個「老好人」，喜歡交朋友，重視和政治人物的私人關係，這也是為何他跟共和黨的馬侃（John McCain）和阿米塔吉（Richard Armitage）也能維持友好關係。因此，交情也會影響到一個人對拜登的代表性與影響力。

粉專指出，陶德是拜登在參院幾十年的老同事，讓他代表拜登，這個意義可能還超過讓朱利安尼（Rudy Giuliani）代表川普訪台這樣的關係；而且陶德擔任參議員時，是一位份量十足且提過很多重要法案的重量級參議員。

不過，最重要的，粉專指出，政治的代表性除了代表表面上的頭銜，還要看代表與被代表的人之間的信任程度，這是政治實務的ABC。