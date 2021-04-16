沒用卻被收1045！新北誤徵污水下水道使用費　何博文批搶錢





▲侯友宜赴新北市議會進行施政報告。（圖／記者羅婉庭攝）



記者羅婉庭／新北報導

新北市自110年1月1日開始徵收使用費，近日發生誤徵情形，民進黨市議員何博文16日於市議會指出，近日接獲民眾反應明明沒接管污水下水道，每期仍被徵收使用費，1年下來每戶超收數千元，批評市府卻錢缺到慌、搶錢。對此，水利局強調，徵收使用費前即與代徵自來水公司訂有退費機制，並設置專線協助民眾處理使用費相關問題。

新北市長侯友宜答詢表示，水利局若有弄錯就要出面更正並道歉，並非市府搶錢；水利局長宋德仁則回應，若有超收將於下個月退還。

何博文指出，新北市議會上個會期通過污水下水道使用費，為使用者付費，但近期接到一連串陳情，不少住戶明明未接管污水下水道，卻仍被收費，有人1期被收710元、1年就超收4000多元；有人1期被收1千多元、1年就超收6千多元，類似情況不只1、2件。

事後，水利局也透過新聞稿說明，近期經由水利局使用費專線反映用戶接管疑異，水利局均立即依用戶地址查詢接管情形詳加確認，如有無法釐清則會前往現場進行試水確認，一旦確認誤徵屬實，立即通知自來水公司辦理停徵事宜，誤徵部分可由下期水費扣抵。

污水下水道使用費是依據下水道法第26條規定辦理徵收，本市徵收前即向自來水公司取得用戶水號進行比對，確保收費之正確性。新北市自改制前即有用戶接管持續進行，升格後更大幅度增加用戶接管工程，少部分用戶資料因年代舊久遠，建置資料誤差致有誤徵之情形。

為減少誤徵情形，水利局發包用戶清查標，進行用戶接管情形釐清，一經確認即會進行停徵退費程序，以確保市民權益。民眾如有使用費問題，可撥打0800-230-001專線電話將有專人進行說明及處理疑異事宜。





▲何博文質詢簡報。（圖／何博文辦公室提供）