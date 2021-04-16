2021世界閱讀日　桃園紅梅分館「氣球閱讀列車」啟動！打卡有禮

▲2021世界閱讀日，紅梅分館氣球藝術展。（圖／市圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

看過用氣球組成的火車嗎？桃園市立圖書館為慶祝2021年世界閱讀日，特別在楊梅區紅梅分館大廳辦理氣球藝術展覽，將氣球結合火車形象，象徵帶領讀者走向未知與夢想的方向。活動除了靜態展覽以外，還邀請知名講師辦理氣球DIY親子互動課程，以及借書或社群媒體打卡就贈送造型氣球等活動，歡迎大家踴躍報名參加。

桃園市立圖書館表示，聯合國教科文組織(UNESCO)自1995年起，把4月23日定為「世界閱讀日」，希望藉著這個日子向大眾推廣閱讀的重要性。為了慶祝本年度世界閱讀日，希望讀者能夠在閱讀中找到自己的夢想，因此，特別在紅梅分館大廳以開向夢想的閱讀列車為主題，辦理氣球藝術展。展覽期間跟閱讀列車一起合照上傳臉書或IG打卡，就可以免費兌換造型氣球。此外，4月23日世界閱讀日當天，只要在楊梅區各分館借閱5本書籍，也可以兌換造型氣球，數量有限，送完為止。

除了上述活動以外，4月25(日)10點在紅梅分館3樓會議室、5月2(日)10點在埔心分館2樓研習教室以及5月16(日)10點在富岡分館2樓研習教室，各辦理一場互動式教學的氣球DIY課程，以小熊、皮卡丘、波利車車等卡通造型為主題，讓家長與小朋友透過互動方式，學習氣球的造型方式，也增加彼此的親密互動。

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