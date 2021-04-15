舒力基「下周猛攻強颱」最接近台灣　北部周末回冷低溫再探16°C

▲舒力基颱風估明轉中颱，下周一更可能達強颱等級。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

颱風舒力基持續發展，氣象局預估明下半天有機會轉中颱，不排除下周一就會達強颱等級，相對接近台灣時間則落在下周二、三。由於颱風屆時距離台灣仍有900-1000公里之遠，對台灣天氣沒影響，反而會讓降雨更少。要注意的是，周六新一波東北季風增強，北台灣整天涼冷，高溫21-23度，低溫剩16-18度。

氣象預報員陳伊秀表示，舒力基目前約在距離鵝鑾鼻東南東方約2210公里海面上，仍維持輕颱，預計明天下半天強度有機會轉中颱，因為環境場有利於發展，下周一下半天也不排除達到強颱下限。

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▲舒力基將在菲東海面大迴轉，下周二、三相對接近台灣。（圖／中央氣象局）

舒力基路徑方面，大致上朝西北西到菲律賓東方近海後北轉，再往東北邊走，預計整個週期都會在海面上。氣象局預估，下周二、三這段時間，相對距離台灣較近，但仍有900-1000公里之遠，下周一至三台灣位於颱風沉降區，水氣更少、降雨區也會更小。

▲舒力基轉強颱後最接近，但台灣屆時屬於沉降區，降雨會更少。（圖／中央氣象局）

今明東北風比較弱，周六將有新一股東北風增強，東北季風乾冷空氣南下，將一路影響到下周四。也因此，周六各地明顯轉乾，僅剩花東、午後中南部山區偶有局部降雨，雨量也不多。周日到下周三日各地晴到多雲，僅花東有局部短暫雨。

溫度方面，北台灣今天高溫23-24度，明天約24-25度，在涼冷空氣南下後，高溫下降至21-23度，低溫則剩16-18度，感受較明顯。中南部則不受影響，高溫仍有28-29度，其他地區低溫約19-20度。

氣象局提醒民眾注意長浪，今晚到周六上午花東、綠島蘭嶼有長浪發生機率，隨著颱風下周一起較為接近，東半部、恆春半島也要留意長浪現象。

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