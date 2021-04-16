快訊／台東近海15:28規模4.6地震　最大震度達4級

颱風舒力基持續發展，氣象局今上午8點將強度升級為中颱等級，不排除下周一就會達強颱等級，相對接近台灣時間則落在下周二、三。但颱風屆時距離台灣仍有900-1000公里之遠，除了對台灣天氣沒影響，反而還會讓降雨更少。要注意的是，周六新一波東北季風增強，北台灣整天涼冷，高溫21-23度，低溫剩16-18度。