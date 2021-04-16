快訊／台東近海15:28規模4.6地震　最大震度達4級

▲台東近海15:28規模4.6地震，最大震度達4級。（圖／中央氣象局）
記者賴文萱／台北報導
氣象局發布地震報告，今（16）日15:28，台東縣近海發生規模4.6地震，地震深度約32公里，各地最大震度：台東4級、花蓮2級、高雄1級。
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：長濱
3級：東河
2級：海端、池上
1級：鹿野、綠島、蘭嶼
● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：玉里、富里
1級：紅葉、光復、磯崎、水璉、鹽寮
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源
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▲台東近海15:28規模4.6地震，最大震度達4級。（圖／中央氣象局）
記者賴文萱／台北報導
氣象局發布地震報告，今（16）日15:28，台東縣近海發生規模4.6地震，地震深度約32公里，各地最大震度：台東4級、花蓮2級、高雄1級。
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：長濱
3級：東河
2級：海端、池上
1級：鹿野、綠島、蘭嶼
● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：玉里、富里
1級：紅葉、光復、磯崎、水璉、鹽寮
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源
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