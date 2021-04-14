國際粉紅日你Pink了嗎？　侯友宜繫粉紅領帶！籲用愛消滅歧視

▲侯友宜在國際粉紅日繫上粉紅色領帶。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）



記者黃巈禾／台北報導

每年4月第2個星期三為國際粉紅日。新北市長侯友宜特別繫上粉紅色領帶，並說粉紅色以往都被冠上女性專屬標籤，可是誰說男生不能使用粉色的東西呢？今天特別打上粉色領帶，「我自己很喜歡，你們覺得好看嗎？」

侯友宜指出，源自於加拿大的「International Day of Pink」，是因為當年有兩名學生看見低年級的學弟穿粉紅色衣服到校而遭到霸凌，於是靈機一動買了50件粉色T-shirt，鼓勵同學們一起穿上，勇敢對霸凌者表達支持，之後反歧視團體Jer’s Vision則將每年4月第2個星期三，定爲國際粉紅日，反對性別歧視和倡導尊重人權的理念。

侯友宜強調，社會愈來愈開放，但仍有性別歧視與刻板印象等問題存在，每個人都是獨立的個體，尊重必須要從小學起，新北教育局在校園內也不斷推廣性平活動，除了加強學生性騷擾法治教育、辦理相關比賽與講座，也編修最新版校園性別事件調查處理參考手冊，增進承辦人員知能及辦理依據，「從小培養性平教育，一起讓這個社會愈來愈美好，用愛消滅歧視」。

侯友宜難得繫上粉紅色領帶，照片一出後，許多網友紛紛留言大讚「變年輕喔！不一樣的感覺，讚！」、「很溫暖的漢子，謝謝侯市長提醒」、「侯市長粉紅色領帶很好看」、「侯市長你好時髦！粉紅領帶很襯托你亮麗的一面！謝謝你帶給市民快樂、幸福、正能量！」、「粉紅色很好啊，早已不只是女性的顏色，許多賽車運動的隊伍都是用粉紅色」