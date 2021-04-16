　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太魯閣案肇事主因曝！貨車「卡邊坡非第1次」　李義祥知情還擺爛

▲花蓮地檢署公布太魯閣號案簡報內容。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲工地現場的便道有車輛卡邊坡並非第一次。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、陳韻如／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日因撞上工程車導致出軌，釀成49死超過200人受傷悲劇。對此，花蓮地檢署調查後，於16日偵結，依法將「義祥」工業負責人李義祥、非法越籍移工阿好依過失致死罪起訴，而整起事故的肇事主因也隨之曝光。

據調查，工地現場設有一處便道，工地所有的工程材料、機具、車輛都要藉著這條便道進出，但該便道卻極度曲折狹窄，且彎度由上方便道計算幾近120度，由下述西正線上方平處轉彎則幾近140度，且路面材質為沒有止滑效果的天然沙土，而彎道下方另有一處水泥地平台(即西正線明隧道上方)供暫時停放機具及車輛進出使用。

然而，該水泥地平台與該彎道邊坡路面又有高低差，且自平台轉彎後下坡處就是緊鄰著東正線鐵道，導致大型車輛行駛於該處時如無法順利過彎，而這些問題，現場的監造李義祥應該要注意且改善，但卻遲遲沒有作為。

▲花蓮地檢署公布太魯閣號案簡報內容。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲李義祥身為監工本應改善現場狀況，但他卻毫無作為，才釀成此次事故發生。（圖／記者黃彥傑翻攝）

檢方調查時赫然發現，單就今年1月間，就有2起混凝土預拌車在行經該便道時，因彎道狹窄、路面濕滑而打滑、熄火卡在邊坡，而當時台鐵工務段人員發現後便立即拍照，並傳送給聯合大地公司現場監造主任李進福、監造職安管理員張齊富財。

據悉，李進福、張齊富財本應立即監督施工廠商執行安全衛生管理事項、通知工地主任李義祥限期改善車輛行駛路線安全性、通知本案工程設計單位修改施工便道彎道設計、改善彎道彎度、地面材質、拓寬彎道路面並於邊坡側邊設置固定防護圍籬等，但2人卻都沒有任何作為，才進而導致4月2日的這起太魯閣重大意外。

▲▼李義祥借提。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李義祥被依過失致死罪嫌起訴。（圖／記者黃彥傑攝）

【更多新聞】

李義祥借牌價碼曝！東新營造爽撈「499萬」卻三不管　董座3罪起訴

還原奪命2分06秒！李義祥爛布帶拉貨車畫面曝　瞬間斷裂成煉獄

快訊／太魯閣出軌49死！　李義祥、阿好被依「過失致死」起訴

ET快訊
元元放話公開不堪真相！替荳荳出氣轟何孟遠「道歉文全是謊話」
陳其邁宣布：高雄洗車場、公私立游泳池明起停止供水
李義祥借牌價碼曝！東新營造爽撈499萬卻三不管　董座3罪起訴
「這時間」買iPhone 12只要1818元　茶葉蛋僅1元
快訊／組織及參與非法集會　黎智英判12個月徒刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彭文正告法官！小英論文案發回相同法官審理　「應自行迴避」

半導體工程師酒後變身！啟動「三字經百科」模式　跳針狂飆警傻眼

恐怖情人是你！高雄男尾隨搶她背包丟失19萬　波麗士半小內全追回

李義祥用爛布帶「拉7665kg工程車」！承重卻僅有2400kg　慘墜邊坡

太魯閣案肇事主因曝！貨車「卡邊坡非第1次」　李義祥知情還擺爛

李義祥25分內打10通電話…就是不救人！算「肇事逃逸」最重僅判7年

檳榔西施全裸陳屍租屋處！床下都酒瓶　女房東：她常裸身走動

驚梀！機車遭大貨車輾入底盤「拖行20米」　騎士被拉出滿臉血

李義祥借牌價碼曝！東新營造爽撈「499萬」卻三不管　董座3罪起訴

李義祥違法施工關鍵曝！「進度落後12％」　搶連假進場竟釀慘劇

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

徒步進香9年！謝媽祖「救病兒」　88歲嬤守承諾：我每次都會來

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

計程車快車道右轉＋未打方向燈 直行騎士被撞飛...待轉區也遭殃

小賴曝荳荳「一直都在哭」　力挺好友：一定會抱不平

連2年都來！白沙屯媽停駕輪胎行 特別幫老香丁腳加持...感動全場

彭文正告法官！小英論文案發回相同法官審理　「應自行迴避」

半導體工程師酒後變身！啟動「三字經百科」模式　跳針狂飆警傻眼

恐怖情人是你！高雄男尾隨搶她背包丟失19萬　波麗士半小內全追回

李義祥用爛布帶「拉7665kg工程車」！承重卻僅有2400kg　慘墜邊坡

太魯閣案肇事主因曝！貨車「卡邊坡非第1次」　李義祥知情還擺爛

李義祥25分內打10通電話…就是不救人！算「肇事逃逸」最重僅判7年

檳榔西施全裸陳屍租屋處！床下都酒瓶　女房東：她常裸身走動

驚梀！機車遭大貨車輾入底盤「拖行20米」　騎士被拉出滿臉血

李義祥借牌價碼曝！東新營造爽撈「499萬」卻三不管　董座3罪起訴

李義祥違法施工關鍵曝！「進度落後12％」　搶連假進場竟釀慘劇

台中百年歷史建築展出百萬珠寶　中市文化局：訪古蹟兼做公益

變態養母虐死嬰遭求處「死刑」！肚破腸流加踹一腳：我不討厭孩子

「可以讓我再抱抱她嗎？」6歲罹難女童生前愛玩水　18日將海葬花蓮

救國團屏東團友會＋玉山銀捐中英文童書給竹林國小　提升競爭力

米克斯聽到「洗澡」搖尾巴走進淋浴間　網羨慕：太乖啦！

打造安心遊憩場所　屏東林管處結合安泰醫院辦理緊急救護訓練

鄰居愛半夜吵架狂碎念　住戶崩潰貼公告：拜託你們快分手！

彭文正告法官！小英論文案發回相同法官審理　「應自行迴避」

終結香菸！紐西蘭提案拉高合法吸菸年齡　目標2025晉升無菸國

罹難者1500萬元善款「一性次給付」　下週四會議決定發放時間

前員工拍照控訴煮發霉珍珠來賣手搖飲業者喊冤：有挑掉再煮...

社會熱門新聞

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

「死豬結」綁賊4小時致死　蕉農判3年：不公平

14歲女生騎車夜衝撞樹亡！後座21歲男噴飛

完整畫面曝光　「阿好」站邊坡上觀望

新北警男男激戰！妻子心碎：小所長「掰彎」我的丈夫

快訊／中彰2車猛撞！CR-V崩解變2塊　K8潰縮成廢鐵

快訊／太魯閣49死！李義祥、阿好依過失致死起訴

17歲少女慘遭性侵　男友就在樓下

即／找到了！甜美女高中生失蹤76hrs　男網友家尋獲

嘉義檳榔西施陳屍租屋處！「滿身瘀青」全裸躺床

畫面曝光！25歲外送員闖燈撞BMW慘死

還原致命2分06秒！李義祥爛布帶拉貨車畫面曝

即／國一北上彰化段3連撞！回堵10公里

台男被正妹煞到　搭訕秒被當變態

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邱鋒澤宣告「切割采子」　深夜拋震撼彈

藍隊打氣「采子伸手牽林敬倫」　《全明星》畫面曝光

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

即／花旗退出13國消費金融事業　包括台灣

采子認曖昧何孟遠！4人爆「邱鋒澤被綠了」

采子慘遭解約...有救了！　謝和弦、莉婭暖心招手

采子黑歷史被連環爆！網瘋傳搶同學男友

「死豬結」綁賊4小時致死　蕉農判3年：不公平

采子宣布從《全明星》退出！痛哭向荳荳道歉

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

荳荳心碎開砲采子、何孟遠　狼人殺好友全挺她

窗外「無頭生物」　女驚：牠坐樹2天了！

翡翠水庫不缺水　全因他當年一個決定

陳敬宣爆怒：這真是正常朋友？

更多

最夯影音

更多
采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默
采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面