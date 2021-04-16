太魯閣案肇事主因曝！貨車「卡邊坡非第1次」　李義祥知情還擺爛

▲工地現場的便道有車輛卡邊坡並非第一次。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、陳韻如／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日因撞上工程車導致出軌，釀成49死超過200人受傷悲劇。對此，花蓮地檢署調查後，於16日偵結，依法將「義祥」工業負責人李義祥、非法越籍移工阿好依過失致死罪起訴，而整起事故的肇事主因也隨之曝光。

據調查，工地現場設有一處便道，工地所有的工程材料、機具、車輛都要藉著這條便道進出，但該便道卻極度曲折狹窄，且彎度由上方便道計算幾近120度，由下述西正線上方平處轉彎則幾近140度，且路面材質為沒有止滑效果的天然沙土，而彎道下方另有一處水泥地平台(即西正線明隧道上方)供暫時停放機具及車輛進出使用。

然而，該水泥地平台與該彎道邊坡路面又有高低差，且自平台轉彎後下坡處就是緊鄰著東正線鐵道，導致大型車輛行駛於該處時如無法順利過彎，而這些問題，現場的監造李義祥應該要注意且改善，但卻遲遲沒有作為。

▲李義祥身為監工本應改善現場狀況，但他卻毫無作為，才釀成此次事故發生。（圖／記者黃彥傑翻攝）

檢方調查時赫然發現，單就今年1月間，就有2起混凝土預拌車在行經該便道時，因彎道狹窄、路面濕滑而打滑、熄火卡在邊坡，而當時台鐵工務段人員發現後便立即拍照，並傳送給聯合大地公司現場監造主任李進福、監造職安管理員張齊富財。

據悉，李進福、張齊富財本應立即監督施工廠商執行安全衛生管理事項、通知工地主任李義祥限期改善車輛行駛路線安全性、通知本案工程設計單位修改施工便道彎道設計、改善彎道彎度、地面材質、拓寬彎道路面並於邊坡側邊設置固定防護圍籬等，但2人卻都沒有任何作為，才進而導致4月2日的這起太魯閣重大意外。

▲李義祥被依過失致死罪嫌起訴。（圖／記者黃彥傑攝）

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