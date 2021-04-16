還原奪命2分06秒！李義祥爛布帶拉貨車畫面曝　瞬間斷裂成煉獄

記者黃彥傑、陳韻如／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日因撞上工程車導致出軌，釀成49死超過200人受傷悲劇。對此，花蓮地檢署調查後，於16日偵結，依法將「義祥」工業負責人李義祥、非法越籍移工阿好依過失致死罪起訴。稍早，檢方也召開記者會說明，還原了整個致命的2分06秒。

▲花蓮地檢署還原致命經過。（圖／記者黃彥傑翻攝）

檢方調查，並透過吊卡大貨車（該輛出事工程車）的環狀影像還原了整個事發經過。檢方表示，因連假期間，火車的運輸量增大，因此工地不得施工，但李義祥2日上午8時許卻開著吊卡大貨車載著阿好前往工地，而畫面顯示，當天上午8時55分18秒至9時10分18秒間，李義祥指示阿好到工地丟棄廢輪胎。

一直到9時12分42秒時，李義祥又開著吊卡大落車行經工地便道，而本來要轉彎，卻因為彎道彎度過高，且吊卡大貨車車身過長過寬，導致吊卡大貨車的右前輪超出施工便道路緣，因此卡在靠近鐵道邊坡的植物，導致車輛動彈不得熄火。

到了9時23分許，李義祥又指示阿好將在案發地一旁的挖土機駛近，9時24分，李義祥用了一個環狀布帶在大貨車車斗左前方的立柱上打結，另一端則是勾在挖土機的挖斗鉤環。

接著9時25分23秒時，挖土機的挖斗開始往後拉扯布帶，而吊卡大貨車右前車頭開始車頭左側移動，9時26分20秒時，貨車車頭再度往左側移動，而這時布帶早已呈現緊繃狀態，一直到9時27分29秒，畫面就此停止，短短的2分06秒的時間，也成了太魯閣號撞擊工程車出軌後的致命關鍵。

▲李義祥被依過失致死罪嫌起訴。（圖／記者黃彥傑攝）

稍早花蓮地檢署偵結，李義祥被依過失致死、過失毀損逃逸、肇事逃逸等罪嫌起訴，至於非法越籍移工阿好，則同樣被依過失致死罪嫌起訴。