李義祥借牌價碼曝！東新營造爽撈「499萬」卻三不管　董座3罪起訴

▲東新營造董座黃平和3罪起訴。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃彥傑、陳韻如／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日因撞上工程車導致出軌，釀成49死超過200人受傷悲劇。對此，花蓮地檢署調查後，於16日偵結，依法將「義祥」工業負責人李義祥、非法越籍移工阿好依過失致死罪起訴。另外，借牌給李義祥的東新營造董座黃平和也被依違反政府採購法、商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌起訴。

檢方調查，台鐵將邊坡維護管理發包交由聯合大地孤城顧問公司設計監造，並承攬專案管理技術服務，而其中的「北迴線K51+170~500山側邊坡安全防護設施工程」於2019年1月間公開招標，且為了確保工程安全、品質，台鐵要求投標廠商必須具有甲等綜合營造業執照。

▲花蓮地檢署公布太魯閣號案簡報內容，還原整起事故的發生經過。（圖／記者黃彥傑翻攝）

然而，李義祥以及東新營造的監工「黑猴」林長青明知自己並沒有執照，卻為了獲取利益，向黃平和借牌參與投標，並約定由2人負擔5%的營業稅並給付工程總價4%的價金給與東新營造。

三人謀議之後，再由李義祥、林長青2人製作投標相關文件，並以東新營造的名義參與投標，最終以1億2480萬元的價格取得標案，而東新營造在拿了499萬2千元的約定價金後，便再也不管任何工程事務，全權交由李義祥執行。

檢方調查後，認定東新營造董座黃平和、李義祥、林長青三人犯行明確，最終依違反政府採購法、商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌將三人起訴。

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