　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海關巡緝艇汰舊換新計畫期程延宕　監察院糾正關務署

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

監察院16日表示，財政部關務署處理巡緝艇汰舊換新計畫之相關作業有欠周延，導致期程延宕，嚴重影響造船進度，因此通過監察委員施錦芳、范巽綠提案，糾正財政部關務署。

施錦芳、范巽綠指出，海關現有巡緝艇於2008年間已達使用年限，關務署未有負責之主責單位，研擬具體汰舊換新原則供各關遵循，高雄關於2012年2月間向關務署提出關艇及巡緝艇汰舊換新中程計畫後，均交由高雄關統籌處理各關需求作業。

施錦芳、范巽綠說明，2012年1月1日起關務署因具備航海、輪機專業之海務處人員移至交通部，後續雖由關務署查緝處督導，然而因承辦人力與專業條件均顯不足，2013年6月20日前關務署查緝處處長、簡任稽核、科長、承辦人等員，均未具航海、輪機相關專業。

施錦芳、范巽綠表示，巡緝艇汰舊換新計畫撰提內容，需依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點辦理，高雄關於2014年9月至11月期間，檢送財政部關務署海關巡緝艇汰舊換新計畫相關內容至關務署呈報財政部長裁示，以及關務署派員參與高雄關2015年1月27日之研商會議時，關務署均未及時督導高雄關依據2014年9月26日函頒之計畫編審要點修正。

施錦芳、范巽綠指出，關務署多次行文要求高雄關依該要點修正，而本案送請行政院審核時，又因國家發展委員會等有關機關意見而致公文往返，數次重新檢討汰換船艇噸位及數量等行政效率欠周情形。

施錦芳、范巽綠說明，關務署於本案調查時，向監察院表示確實因沒有專責單位，沒有採購經驗，導致本案延宕，足以證明關務署於本案辦理過程中，船艇汰舊換新制度及相關行政作業欠周，嚴重影響船艇建造期程。

施錦芳、范巽綠發現，海巡署與關務署之建造新船艇計畫，均於2017年6月至8月期間奉行政院核定，立法院預算中心之「財政部及所屬（不含賦稅署及5區國稅局）107年度單位預算評估報告」曾指出，關務署應考量國內造船業執行能量及巡緝艇之合理價格，以如期完成汰換老舊船艇。

施錦芳、范巽綠表示，關務署並未適時參採該意見，坐失事先督導高雄關修正相關商情與市場價格之時機，海巡署等機關於2018年釋出大量船艦訂單後，關務署果然招標不順，海關巡緝艇建造進度再度延後，又因造價上漲，導致原經行政院核定之5艘新船艇，減少船艇數量為4艘，嚴重影響各關查緝業務需求。

監察院指出，關務署處理巡緝艇汰舊換新計畫，經核確有違失，因此依《憲法》憲法及《監察法》規定提案糾正，移送行政院督同所屬確實檢討改善見復。

其他人也看了這些...

江啟臣未受邀見陶德　怒轟外交部私下搞小動作
蔡英文接見拜登資深訪團：中國頻繁的軍事行動威脅印太區域和平
「拜登政府是可靠且值得信賴的朋友」　陶德重申美國對台灣的承諾

振興一下我們的美麗

ET快訊
元元放話公開不堪真相！替荳荳出氣轟何孟遠「道歉文全是謊話」
陳其邁宣布：高雄洗車場、公私立游泳池明起停止供水
李義祥借牌價碼曝！東新營造爽撈499萬卻三不管　董座3罪起訴
「這時間」買iPhone 12只要1818元　茶葉蛋僅1元
快訊／組織及參與非法集會　黎智英判12個月徒刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「可以讓我再抱抱她嗎？」6歲罹難女童生前愛玩水　18日將海葬花蓮

江啟臣拚政黨外交　歐盟代表首次赴國民黨智庫演講

國家電影中心反悔新北小組進駐　侯友宜證實：若文化部堅持也無能為力

劉嘉仁騷擾「學姊」請辭1年悄升官　游淑慧批：能撈就撈、能佔就佔

海軍上尉遭爆劈腿逼女友墮胎　艦指部：依規定調離現職

蔡英文款宴陶德訪團愛犬同框合影　蕭美琴：貓呢？　

劉嘉仁昔涉性騷擾今升官　北市聯醫總院長保證：絕對適任

海關巡緝艇汰舊換新計畫期程延宕　監察院糾正關務署

侯友宜正式承諾：明年成立青年局　將投入1.3億預算

國民黨揆戰況最新民調出爐　江啟臣聲量狂飆落後韓國瑜1％

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

徒步進香9年！謝媽祖「救病兒」　88歲嬤守承諾：我每次都會來

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

計程車快車道右轉＋未打方向燈 直行騎士被撞飛...待轉區也遭殃

小賴曝荳荳「一直都在哭」　力挺好友：一定會抱不平

連2年都來！白沙屯媽停駕輪胎行 特別幫老香丁腳加持...感動全場

「可以讓我再抱抱她嗎？」6歲罹難女童生前愛玩水　18日將海葬花蓮

江啟臣拚政黨外交　歐盟代表首次赴國民黨智庫演講

國家電影中心反悔新北小組進駐　侯友宜證實：若文化部堅持也無能為力

劉嘉仁騷擾「學姊」請辭1年悄升官　游淑慧批：能撈就撈、能佔就佔

海軍上尉遭爆劈腿逼女友墮胎　艦指部：依規定調離現職

蔡英文款宴陶德訪團愛犬同框合影　蕭美琴：貓呢？　

劉嘉仁昔涉性騷擾今升官　北市聯醫總院長保證：絕對適任

海關巡緝艇汰舊換新計畫期程延宕　監察院糾正關務署

侯友宜正式承諾：明年成立青年局　將投入1.3億預算

國民黨揆戰況最新民調出爐　江啟臣聲量狂飆落後韓國瑜1％

台中百年歷史建築展出百萬珠寶　中市文化局：訪古蹟兼做公益

變態養母虐死嬰遭求處「死刑」！肚破腸流加踹一腳：我不討厭孩子

「可以讓我再抱抱她嗎？」6歲罹難女童生前愛玩水　18日將海葬花蓮

救國團屏東團友會＋玉山銀捐中英文童書給竹林國小　提升競爭力

米克斯聽到「洗澡」搖尾巴走進淋浴間　網羨慕：太乖啦！

打造安心遊憩場所　屏東林管處結合安泰醫院辦理緊急救護訓練

鄰居愛半夜吵架狂碎念　住戶崩潰貼公告：拜託你們快分手！

彭文正告法官！小英論文案發回相同法官審理　「應自行迴避」

終結香菸！紐西蘭提案拉高合法吸菸年齡　目標2025晉升無菸國

罹難者1500萬元善款「一性次給付」　下週四會議決定發放時間

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

政治熱門新聞

花旗退出台灣！4000員工「恐大量解僱」　北市勞動局出面了

獨／馬政府協助蔡英文拜會美國總統特助

法籍男台鐵罹難　告別式求婚戒指感人落淚

陶德請跨黨派立委提建議他將帶回給拜登　「無人」提美豬議題

瞎扯「台灣引進福島核汙水處理」　總統府報警處理

蔡英文官邸款宴陶德訪團照曝光！　新愛犬「樂樂」超搶戲

台版N號房累害者破千人　何志偉批北檢怠惰

陳以信向陶德稱「台灣年輕人沒國際觀」

柯文哲嗆內政部「沒資格跟我講話」

陶德會晤6名立委內容曝光　一路從台積電聊到「武統恐懼」

太魯閣公祭當天准辭林佳龍　李彥秀揭蘇貞昌政治算計

管碧玲被點名接替林佳龍？　臉書自曝7字原因

陳以信爆綠委VS陶德：年輕人不了解美國、懂香港才會投蔡英文

陳揮文酸「立院三寶」唱歌耍寶都入選優秀立委

更多熱門

相關新聞

重罰逃漏稅！政院修法　最高開罰1億、7年刑期

重罰逃漏稅！政院修法　最高開罰1億、7年刑期

行政院會議15日通過「稅捐稽徵法」部分條文修正草案，適切保護納稅義務人權益，簡化稽徵程序，保障國家債權並切合實務需要。其中，逃漏稅的刑罰，由「6萬元以下」提高為「500萬元以下」，並增訂個人逃漏稅額在1千萬元以上、營利事業在5千萬元以上者，加重處罰，得處1年以上、7年以下有期徒刑，併科1千萬元以上、1億元以下罰金，以維護租稅公平。

行政院今拍板修正《稅捐稽徵法》　逃漏稅最高罰500萬

行政院今拍板修正《稅捐稽徵法》　逃漏稅最高罰500萬

抓到了！農委會廣告稱萊劑「有效益又環保」有誤

抓到了！農委會廣告稱萊劑「有效益又環保」有誤

財政部聯五大電信商 電信帳單發票綁定手機條碼載具

財政部聯五大電信商 電信帳單發票綁定手機條碼載具

賴正鎰籲兩岸回到九二共識　經貿合作

賴正鎰籲兩岸回到九二共識　經貿合作

關鍵字：

海關財政部關務署監察院糾正

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邱鋒澤宣告「切割采子」　深夜拋震撼彈

藍隊打氣「采子伸手牽林敬倫」　《全明星》畫面曝光

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

即／花旗退出13國消費金融事業　包括台灣

采子認曖昧何孟遠！4人爆「邱鋒澤被綠了」

采子慘遭解約...有救了！　謝和弦、莉婭暖心招手

采子黑歷史被連環爆！網瘋傳搶同學男友

「死豬結」綁賊4小時致死　蕉農判3年：不公平

采子宣布從《全明星》退出！痛哭向荳荳道歉

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

荳荳心碎開砲采子、何孟遠　狼人殺好友全挺她

窗外「無頭生物」　女驚：牠坐樹2天了！

翡翠水庫不缺水　全因他當年一個決定

陳敬宣爆怒：這真是正常朋友？

更多

最夯影音

更多
采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默
采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面