台對陸貿易依存度創新高　賴正鎰籲兩岸回到九二共識

▲全國商業總會主席賴正鎰。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

財政部海關統計今年第一季的五大市場出口規模，數據創同期新高，尤其大陸與香港成長最為強勁，年增24.6%。全國商總主席賴正鎰14日表示，整體來說，台灣對大陸出口依賴，已達44.3%，他呼籲台灣除爭取加入RCEP、CPTPP外，更應深化兩岸經貿合作，盼兩岸盡快回到九二共識，恢復正常溝通管道。

據財政部海關進出口統計，台灣3月出口為358.9億美元，年增率27.1％，換算為新台幣達1兆135億元，是首次單月出口破兆元；同時，今年前3月出口達979.4億美元，年增率24.6％，也是歷史單季新高紀錄。

▲在疫情期間，台灣和大陸的外貿表現都呈現正成長。（圖／CFP）

在五大市場方面，對中港、美國、東協、歐洲、日本出口規模均創歷史同期新高。商總表示，整體來說對大陸出口依賴持續提高，也已從去年的43.8%，拉高達到44.3%。

對於台灣對大陸貿易依存度創新高，大陸更進一步推進與「一帶一路」沿線國家、RCEP交易夥伴的進出口，賴正鎰認為，由於大陸與東協等國「區域全面經濟夥伴協定（RECP）」預計明年元月就要生效，建議政府在拓展國際經貿發展之時，也要兼顧經營有成之大陸市場，延續兩岸經貿共存共榮。

賴正鎰還說，大陸方面，2020年進出口總值和出口總值均穩定成長，貿易快速復甦，相比歐美日等國家都還陷在新冠肺炎疫情風暴，，成為全球主要經濟體唯一外貿正成長的國家，台灣更沒有理由不跟大陸往來，兩岸互相投資相關限制應該要設法鬆綁，而非更嚴格才對。

賴正鎰建議，台灣應該與大陸更加維繫緊密關係，除了加強外資的招商引資，也要鬆綁陸資來台投資等諸多限制，讓台商能透過兩岸合作，增加更多國際商機，也有助於台灣爭取加入RECP與CPTPP的機會。他說，兩岸只有維持穩定交流與發展，繼續在「九二共識」下推動兩岸經貿與文化往來，同時加速通過兩岸協議監督條例、服貿、貨貿等，才能避免台灣遭邊緣化。

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