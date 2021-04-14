抓到了！農委會廣告稱萊劑「有效益又環保」　監察院證實有誤

▲監察院證實政府廣告有「訛誤內容」。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

記者徐政璿／台北報導

去年農委會在科學人雜誌上登廣告宣稱萊克多巴胺「可以增加收益又環保」，監察院調查報告證實此說法是「訛誤內容」，且違反「預算法」規定。

《科學人》臉書去年9月刊登一則農委會廣告，內容寫道，「奇怪，明明政府已經同意開放萊豬，為何國內仍禁用萊克多巴胺呢？答案永遠只有一個，萊豬不好吃啊」，貼文更指出，「加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保，為何國內仍禁用呢？當然是為了保有台灣豬競爭優勢，也讓消費者多一種選擇」。

由於這則廣告引來極大反彈，《科學人》緊急發出道歉啟事回應，刊登的農委會廣告有違媒體倫理和科學精神，實屬不當，除了撤下貼文之外，廣告費也退回，未來將謹慎提供基於科學事實的資訊，不再接受類似的政令廣告。

▲《科學人》萊豬廣告被灌爆下架。（圖／翻攝自臉書／科學人）

根據監察院報告指出，農委會辦理政策宣導業務，有欠缺刊登前審認相關資料妥適性之缺失，審計部曾於108年6月函請該會改善，雖經該會函復將精進相關審認機制，惟該會其後因審稿匆忙，於109年9月間仍再次發生委請廠商上架政策宣導文宣內容，載有養豬「加了萊克多巴胺可以增加收益又環保」等引發爭議之訛誤內容，且前揭文宣亦未依規定標示其為「廣告」，顯見該會並未落實改善作為，核有嚴重疏漏。

國民黨主席江啟臣14日晚間也在臉書炮轟，蔡英文政府近年宣稱要打假訊息，利用警察找民眾麻煩，對比2016年警察機關移送的案件至今已經暴增28倍。

江啟臣說，反觀，政府使用公帑登載錯假訊息，遺憾監察院不對農委會提出糾正，還完全沒有任何的懲處，「只准州官放火，不許百姓點燈」的作法與專制獨裁的政府有何不同？「政府做賊喊抓賊」。