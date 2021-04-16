封路交管18小時！彰化防搶轎　「大埔、永樂街」700警力維安

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境今(16)日回鑾，預定下午沿著大埔路進入彰化市區，晚間駐駕在永樂街天后宮，彰化警分局已在周邊部署加派超過700名警力戒備，並採淨空隔離防制，執行交通管制18小時，警方呼籲參與媽祖遶境的民眾應保持敬重媽祖的心情，並配合主辦單位及警方之秩序維護，如發生暴力行為，會當場逮捕。

▲彰化大甲媽遶境警力維安。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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▲彰化大甲媽遶境刑警護轎。

彰化縣警局指出，由於大甲媽遶境人數超過數萬人，今天在花壇鄉及彰化市交通管制，約從中午12時至17日清晨6時止，範圍從花壇鄉台1線(中山路)、中橋街、彰員路，彰化市大埔路、光華街、華山路、中正路、吉祥街、民權路、民族路、永樂街、中華路、孔門路及中山路等路段，禁止車輛通行。

▲花壇有慈善會辣舞演出。

彰化縣警方今年在大甲媽行經的路口部署超過4000名警力維安，就深怕搶轎鬥毆事件重演，所幸民生地下道鑾轎平和通過，北斗的推擠糾紛也落幕，但回鑾的重頭戲，大埔路及永樂街商圈歷年來都是搶轎的重點路段，因此警方仍不敢大意。

▲天氣熱信眾設點心站供飲料。

下午已經有數萬信眾沿著台一線徒步陸續抵達彰化市區，警方將台一線人車分流，辛苦的員警們深怕民眾發生意外，頂著大太陽在十字路口負責維安，有信眾拿出雨傘、也有人拿出包頭巾遮陽，有信眾說，今天彰化的天氣超熱，感謝道路一旁有許多店家貼心的設點心站提供茶水、飲料及水果，花壇還有慈善會設香案，辣妹熱舞演出，吸引許多過路人圍觀，非常的熱鬧。

▲永樂街淨空。