另類雙媽會！恭迎大甲媽　彰化這家醫院還拜醫療媽





▲彰化宏仁醫院迎大甲媽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

「三月肖媽祖」大甲媽及白沙屯媽祖陸續抵達彰化，沿路鑼鼓喧天熱鬧滾滾，大甲鎮瀾宮醫療團所供奉的醫療媽祖，則已提前駐駕員林宏仁醫院供信徒參拜，今(16)日清晨大甲媽鑾轎也停駕宏仁醫院，讓因疫情紛擾辛苦整年的醫護人員與民眾參拜尋求心靈慰藉，祈求疫情早日過去。

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大甲鎮瀾宮醫療團團長李俊穎表示，全國唯一的醫療媽祖有六尊，平日供奉於醫療團嘉義會館，每年筊筶三尊前往醫療團彰化會館(員林宏仁醫院)駐壇，顧名思義，護理醫療媽祖負責護理與專師平安、司藥醫療媽祖負責藥師和藥草藥籤平安、副爐醫療媽祖負責台灣各地宗教慶典等宮廟交誼與受邀賜福。

李俊穎指出，該團與宏仁醫院結緣甚早，宏仁醫院、東華醫院三年前就與他合力捐贈一部首創的藝閣造型醫療車，讓救護勤務可以更融入宗教盛事。此外，三年前宏仁醫院與大家功德會捐贈的10部AED，更是每次大甲媽遶境時醫療團必備工具，去年也曾成功搶救昏迷民眾。

▲醫護人員參拜醫療媽。

今天上午宏仁醫院恭迎大甲媽停駕與醫療媽會合，除設點心站，對於隨行信徒也將提供簡易換藥及看診免掛號費服務，宏仁醫院院長郭顯懋說表示，醫療團所供俸的醫療媽，仍將駐駕到本月20日，院方開放民眾參拜，但進入醫院要遵守實名制量測體溫，現場並提供平安水、歡喜糖讓信徒領取。