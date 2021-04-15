大陣仗！出動無人機、跳印尼祈福舞　明道大學熱情迎大甲媽

▲明道大學用無人機及迎大甲媽祖。（圖／明道大學提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖遶境連續13年進駐彰化的明道大學，大學生展現創意，應用平日所學農業科技，駕駛千萬曳引機及無人機歡迎炸彈媽及大甲媽，並送上自己栽種的有機「平安蕉」、及16個國家的國際學生，改編印尼祈福舞，祈求疫情早日結束，充分展現年輕人參與媽祖文化活動的創意。

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位於彰化的明道大學是大甲媽祖遶境活動唯一進駐的大學，每年各系學生都會發揮創意，提出活動企劃，爭取展現展演機會。今年精緻農業系同學提出「農情迎聖、福隨萬里」企劃，以實習課程學到的曳引機及無人機，成為今年學校媽祖文化活動的最大亮點，三部千萬曳引機吸引許多信眾目光。

▲明道大學跳祈福舞迎大甲媽祖。（圖／明道大學提供）

信眾補充體力，當同學駕駛曳引機緩緩引導炸彈媽及大甲媽進入校園，兩部農用植保機升空帶動12公尺的紅幅，象徵媽祖賜福平安永康。

駕駛無人機的農業系大四學生黃明志說，去年在老師輔導下取得農用植保機及無人機的雙證照後，加入學校的青年助耕團，與同學們一起運用所學科技農業知能，協助年長的農民，阿嬤是媽祖虔誠的信徒，想在畢業前為自己留下不一樣的紀錄，提出曳引機及無人機歡迎媽祖的企劃，也把執行成果送給阿嬤當作母親節禮物。

▲明道大學自種有機平安蕉。

在校門口「送健康」的餐旅管理系同學，今年持續製作了1000個素食的「禮輕情義粽」及「健康平安茶」，在校門口贈送給參與活動的熱情民眾。大四畢業班的印尼外籍生邀請馬來西亞及台灣同學，改編印尼傳統的雷貢舞及山哈央舞，祈求大家都能平安永康。

來自奈及利亞的大一新生高柯比說，老師說大甲媽祖繞境是世界三大宗教盛事之一，每年有20萬人會參與，信眾自發跟隨，覺得非常特別，明年也希望能體驗跟著媽祖一起用雙腳認識更多台灣文化。