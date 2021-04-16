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台南養2萬7千頭牛！防範牛結節疹備戰　補蚊燈、黏蟲板、大消毒

▲新北市林口區肉牛場確診感染牛結節疹病例，台南市農業局為防堵疫情緊急啟動防疫作為，全力防範牛結節疹疫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市農業局緊急啟動防疫措施，全力防範牛結節疹疫情。圖為高掛捕蚊燈滅蚊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新北市林口區肉牛場4月15日確診感染牛結節疹病例，為台灣本島首例，檢出牛結節疹病毒核酸與2019年中國發表的流行病毒株基因序列相似度達100％，台南市農業局為防堵疫情在台南市發生，緊急啟動防疫作為，全力防範牛結節疹疫情。

▲新北市林口區肉牛場確診感染牛結節疹病例，台南市農業局為防堵疫情緊急啟動防疫作為，全力防範牛結節疹疫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲台南市農業局緊急啟動防疫措施，全力防範牛結節疹疫情。圖為環境消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市為牛飼養重鎮，養牛戶158戶飼養約2萬7千頭（肉牛33戶4212頭；乳牛102戶22035頭；役用牛23戶63頭），牛飼養頭數居全國第三。台南市長黃偉哲特別關心此次疫情，要求農業局強化各項防疫措施，秉持超前部屬精神，將防疫視同作戰，提醒養牛戶應落實防範病媒蚊工作，全面防堵牛結節疹發生，避免造成養牛產業重大損失。

農業局長謝耀清表示，牛結節疹為痘病毒所造成的病毒性疾病，主要靠病媒（蚊、蠅、壁蝨）叮咬及痂皮傳播，發生率介於10％至20％之間，死亡率低通常為1％至5％，潛伏期及發病期長，特徵為高燒、皮膚、黏膜和內臟結節、消瘦、淋巴結腫大、皮膚水腫，恢復相當緩慢且預後不良，感染動物通常已不具經濟價值。此病為OIE（世界動物衛生組織）表列疾病，亦為我國法定甲類動物傳染病，但不是人畜共通傳染病。

▲新北市林口區肉牛場確診感染牛結節疹病例，台南市農業局為防堵疫情緊急啟動防疫作為，全力防範牛結節疹疫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市農業局緊急啟動防疫措施，全力防範牛結節疹疫情。圖訪視牛場為施打疫苗預作準備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝耀清局長指出，為嚴加防範牛結節疹發生疫情，動保處已啟動4項防疫作為：一、動保處成立「台南市動物疫災（牛結節疹）緊急應變中心」，進行相關防疫因應工作。 二、農業局動保處將於3日內完成全市158戶養牛場疫情訪視調查工作，並在疫苗進口到位前，加強輔導養牛戶吊掛捕蚊燈、黏蟲板及場內外環境清潔、雜草清除及消毒工作，避免疫情發生。三、後續疫苗進口後配合農委會疫苗配發，對全市所有牛隻施打疫苗。四、發佈新聞、分發宣導單張及透過line群組，提醒養牛戶加強防範宣導。

▲新北市林口區肉牛場確診感染牛結節疹病例，台南市農業局為防堵疫情緊急啟動防疫作為，全力防範牛結節疹疫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市動保處呼籲，養牛場應配合市府各項防疫措施，加強人員、車輛進出管控及清潔消毒，並每週定期進行場內消毒及吊掛捕蚊設備，同時每日檢查牛隻健康情形，若發現場內牛隻有疑似案例，應立即聯絡牧場獸醫師或直接通報該處進行相關緊急防疫處置，共同防範牛結節疹，守護養牛產業。

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