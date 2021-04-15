本島爆牛結節疹！沒守住將害140億產值　彰雲屏酪農影響巨大

▲牛結節疹陽性，新北市動保處緊急處理。（圖／動保處提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

台灣本島爆發首例牛結節疹確診案例，根據農委會統計，國內牛相關產業有140億產值，讓外界擔心這次是否影響？農委會主委陳吉仲表示，若沒有守住，牛結節疹恐怕將從彰化、雲林到屏東都會被影響，尤其有很多酪農區影響恐怕非常巨大。

陳吉仲說明，目前新北市動保處已先依風險狀況，完成案例場一場8頭發病牛隻撲殺工作，並已就地焚燒後掩理，以防堵病毒擴散；案例場周邊3公里內另有養牛場1場97頭牛執行移動管制，案例場周邊10公里內及新北市全市所有養牛場12場共1772牛亦已全面執行臨床檢查。

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陳吉仲指出，如果只剩這單一案例撲殺的8頭，疫苗明天施打，專家會議有效防堵，就僅損失這8頭牛撲殺的損失，再加上疫苗成本。但他也坦言，但若沒有守住，牛結節疹影響到其他牛區，從彰化、雲林到屏東有很多酪農區都會被影響，且影響非常巨大。

陳吉仲說，「我想我們應該非常有信心」，疫苗從明天開始施打，新北若全部都施打完，桃園牛場周遭十公里，苗栗以北3天施打完，再加三天訪視後續機動疫苗分配，應該可以有效掌握影響。

副主委黃金城也說，目前病毒已經在昆蟲的肚子裡，但依照去年金門的案例來看，也有可能還會有些會比較晚發病，但如果說這個場明天立刻把疫苗施打下去的話，應該降低發病的可能性，應該是不會增加多少頭。

黃金城說，主要苗栗以北，未來3天完成後，保護帶一形成，蚊子還不至於有大幅度的從新北遷移到苗栗以南，等疫苗全部近來施打下去應該很快，以去年的經驗來說，應該5天以後就不會再有病發情形。



