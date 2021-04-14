美國1女打嬌生疫苗死亡「全面停打」　恐引血栓！歐盟、南非也喊停

▲美國一名婦女施打嬌生疫苗後死亡。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國醫療與藥品大廠「嬌生」研發的新冠疫苗，2月底在美國開始施打，卻傳出數起引發嚴重血栓的罕見案例，更有1名婦女死亡，食品藥物管理局（FDA）於當地時間13日發布聲明，建議各州暫停使用嬌生疫苗，此外，歐盟與南非也都宣布暫緩使用嬌生疫苗。於此同時，加拿大也出現首起接種AZ疫苗後引發的血栓案例。

綜合BBC與CNBC報導，繼AZ疫苗之後，美國嬌生公司（Johnson & Johnson）開發的新冠疫苗也爆出血栓疑慮。FDA宣布，美國迄今接種超過680萬劑嬌生疫苗，其中6人出現腦靜脈竇血栓（Cerebral venous sinus thrombosis）與血小板數偏低的症狀，患者均為18至48歲女性，其中1人死亡、1人病危，出於謹慎考慮，建議各州暫停施打嬌生疫苗，但FDA仍認為不良反應屬於罕見案例。

嬌生公司聲明表示，血栓症狀與接種疫苗間並無「明確的因果關係」，現已暫停臨床實驗並與監管機構合作以評估數據。據報導，嬌生是美國公司，但其疫苗主要是由旗下位於比利時的製藥部門所開發，與輝瑞、莫德納疫苗不同，嬌生疫苗只需接種單劑，且能保存於正常冰箱溫度。然而，包含首國使用嬌生疫苗的南非與歐盟國家都已緊急宣布停用該款疫苗。澳洲政府亦證實，不會採購嬌生疫苗。

於此同時，AZ疫苗的血栓疑慮仍然未除，加拿大公共衛生部（PHAC）13日宣布，國內出現第一起罕見血栓案例，病患是一名來自魁北克的女性，年齡則未被公開。PHAC指出，接種AZ疫苗的人群中出現血小板數偏低的血栓案例報告相當罕見，這起病例的出現也顯示出疫苗安全監控系統的有效，迄今為止，施打疫苗的益處仍遠大於潛在風險。據悉，加拿大已預購1千萬劑嬌生疫苗，預計4月底開始進口。

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