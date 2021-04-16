你入園我送花！　台南水道博物館周末贈送限量蘭展蘭花

▲台南山上花園水道博物館，4月17日、18日只要持全票入園的民眾，就能在門口兌換一盆蘭花，但數量有限，每天送出150盆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

延續國際蘭展「遍地開花」的概念，台南山上花園水道博物館於3月中下旬開辦小蘭展，近似日本攝影大師蜷川實花，飽和度高且鮮豔明亮風格的作品，吸引遊客相爭拍照留念，而展覽結束後，博物館也大方將蘭花送出，4月17日、18日只要持全票入園的民眾，就能在門口兌換一盆蘭花，但數量有限，每天送出150盆。



水道博物館的展示作品「有蘭一方」，設置於園區內最受歡迎的快濾筒室，結合各種蕨類植栽，巧妙地還原出蘭花在樹林中的原生況狀，造型精巧生動，顏色繽紛，相當吸睛，也因為鮮豔的色彩而被遊客們稱為水道的「蜷川實花牆」。展期結束後，水道博物館在精挑細選下總共挑出了300盆花況良好的蘭花計畫送給入園民眾。這批美麗的蘭花均來自國際蘭展，顏色包含最經典的桃紅色，還有粉色、白色，以及黃色等，皆屬於蝴蝶蘭品系，想要拿到花的民眾只要在本周周末（4月17日、18日）購票入園，一張全票就能換一盆蘭花，一天限量150盆。





館方表示，水道博物館因佔地面積廣大，為了讓園區內處處皆有美景可賞，換觀賞性花卉時常更換，也因此更能感受到國人對於花卉與日常生活間的關聯，認知相當貧乏，幾乎只有在逢年過節才會注意到花卉的重要性。這次的贈花活動便是希望能藉此提高民眾對生活美學的敏感度，其實只要擺一盆花草在家中，就能營造出與平時截然不同的環境氛圍，提高生活品質。





文化局表示，美學向來是教育中較容易被忽略的一塊，較難推廣、扎根，此次送蘭花的活動，便是很好的機會，民眾能夠帶著典雅精緻的蘭花參觀水道博物館，感受一個世紀前的歷史風華、建築工藝之美，也能在回家後細細品味花草在日常生活中的魅力，進而提升生活中的美學意識，真正落實美學教育。



蘭花花期長，雖然展覽已結束，但花仍持續綻放，據館方估計至少可以再放半個月，為了延續展覽的精神，推廣美學教育，本次送花活動讓民眾有機會到水道博物館欣賞自然、建築、歷史、工藝等各種面向的迷人之處，同時讓這份美隨著手上的蘭花深植心中，達成真正的遍地開花。

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