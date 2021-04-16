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致死率100%媽祖說「她會活」！彰化重病妹長大到7歲　再見媽祖

▲▼致死率100%媽祖說「她會活」！彰化重病妹長大到7歲　再見媽祖 。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖鑾轎大甩尾，停駕在北斗市場。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

記者許力方／綜合報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖徒步遶境第三天，中午休息停駕在北斗市場，現場人山人海，吸引大批居民前來朝聖，一對夫妻帶著女兒若若前來參拜，因為若若5個月大時被診斷出急性心肌炎，「致死率百分之百」，拜完媽祖說「她會活」，沒想到女兒至今已經平安長大到７歲。

白沙屯媽祖進香隊伍14日清晨５點從彰化出發朝雲林前進，中途行經北斗鎮時，市場附近的民眾遠遠看到鑾轎，紛紛跪地拿起香迎接，「粉紅超跑」在路口處突然一個大甩尾，來回衝刺後，直奔進北斗農產運銷公司門口，停駕午休長達3小時。

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▲▼致死率100%媽祖說「她會活」！彰化重病妹長大到7歲　再見媽祖 。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

▲▼致死率100%媽祖說「她會活」！彰化重病妹長大到7歲　再見媽祖 。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

▲媽祖午休3小時，現場人生人海。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

藍姓夫妻也到場向《三立新聞》表示，他們一家人都是虔誠的媽祖信徒，曾經為了出生5個月確診急性心肌炎的二女兒若若祈求媽祖保佑，擲筊、參拜後，獲得媽祖回應「她會活」。

如今，被爸媽帶著來感謝媽祖的若若，已經要念小學，讓爸爸感動直呼「她真的是奇蹟！」原來，若若小時候因心肌炎併發腦膜炎，進食、行動都不便，受媽祖保佑，病情在逐漸穩定中，每年只要媽祖進香至彰化，他們一家人就會出動來見天后一面。

媽祖遶境隊伍14日中午10時許停駕在北斗，並於2時許啟程前往雲林，於傍晚5時許駐駕西螺廣福宮，並於15日早上6點再度起駕，繼續趕往北港朝天宮。

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