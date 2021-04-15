「客人想見誰豈是主人可決定」　林俊憲嗆江啟臣：罪魁禍首是你同志

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

由美前參議員陶德（Chris Dodd）率領的拜登政府首發訪台代表團14日飛抵松山機場，國民黨主席江啟臣批評外交部行程安排上，未邀請在野黨與訪團會面，甚至傳言他為此批評蔡政府小鼻子、小眼睛。對此，民進黨立委林俊憲15日表示，客人想見誰，豈是主人可以單方面決定的？若代表團不願見國民黨，外交部能夠強行加入行程嗎？

「雖然台美交流是好事，但場外某些人就不太高興了。」林俊憲15日在臉書反問，江啟臣批評政府刻意未安排與在野黨見面，是「小鼻子小眼睛」，但客人想見誰，豈是主人可以單方面決定的？

林俊憲表示，代表團來台，即使中間細節是由外交部安排，但要去哪裡、要與誰見面，美方一定在出發前就已提出想法，若美方表達一定要見國民黨，外交部能拒絕嗎？反之若不願見，外交部能夠強行加入行程嗎？來者是客，當然是盡量依照客人的期望安排才是。

林俊憲譏諷，江啓臣究竟還算是國民黨內少數的親美派，雖然被美方冷處理這件事很丟臉，但還是知道不能怪在美方頭上，只能硬是轉彎來怪罪政府，只不過怎麼看邏輯都有點奇怪。

林俊憲還說：「那麼，造成這個尷尬情況的罪魁禍首究竟是誰？解鈴還須繫鈴人，其實答案就在你的同志盧市長身上，江主席可以去了解一下。畢竟美方上次跟國民黨同台時有被『暗算』的差勁經驗，現在敬而遠之，也是剛好而已吧？」

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