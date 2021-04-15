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「中華民國憲法」持續實行　陸委會：非中共單方面改變

▲▼0415陸委會發言人邱垂正 。（圖／記者任以芳攝）

▲陸委會發言人邱垂正 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

大陸國台辦昨表示國民黨喪失代表全中國合法政府的地位，「這是不爭的歷史事實」，並以當前國際共識來否認「中華民國憲法」仍在實施情況。對此，陸委會發言人邱垂正今（15日）也強硬表態，「中華民國成立迄今已110年，台灣從未屬於中華人民共和國，未來更不會是！」

邱垂正指出，我想針對中共國台辦發言人出言，評論中華民國存在的客觀事實，「本會要表達嚴正抗議，中華民國成立迄今已110年，台灣從未屬於中華人民共和國，未來更不會是！」這是根據國際法原則的歷史事實與現實，不是中共單方面片面主張所能改變。

邱垂正進一步指出，我政府依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，處理兩岸事務，中共如果以消滅中華民國作為兩岸關係發展的終點，以軍事威嚇，強加政治框架，要求我方屈從，台灣絕不會接受。

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光4月14日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光4月14日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

近日香港部分歷史教材把以往「中華民國政府遷台」，改為「中國國民黨遷台」。對此，大陸國台辦發言人馬曉光昨14日主持國台辦例行記者會，評論提到1949年國民黨政權在其發動的反人民內戰中失敗，退居台灣島，從此喪失了代表全中國合法政府的地位，這是不爭的歷史事實。

面對駐京台媒提問，即使如此「中華民國憲法」依然實行。馬曉光則回應，「請你看看當前國際社會共識，看看聯合國有關決議，你就會明白，我說的是完全正確的。」我理解你有不同的立場，但事實就是事實，國際社會的格局和共識就是事實，是不以個人的立場而轉移和改變的。

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