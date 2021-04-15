港推「國家安全教育日」　陸委會：洗腦統一思想

▲陸委會發言人邱垂正 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

香港今（15日）舉行「全民國家安全教育日」，港中聯辦主任駱惠寧特別指出，「未來任何損害香港繁榮穩定的行為，該出手就一定會到位；對於干預香港外部勢力，要堅決反制，給他們點教訓。」對此，陸委會發言人邱垂正表示，「過去在中國大陸推定官定意識形態，洗腦民眾作為一種統一思想，這是經常有的。」目前也在香港開展，社會各界自有公評。

據了解，針對國安問題，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任、香港特區國安委國家安全事務顧問駱惠寧強調指出，「中央一向是言必行、行必果。」 對一切損害國家安全和香港繁榮穩定的行為，該出手時就出手，一旦出手必到位；對一切蠻橫干預香港事務、企圖拿香港做棋子的外國和外部勢力，該反制就堅決反制，讓他們留點教訓，中央政府一如繼往全力支持特區政府。

對此，邱垂正也表示，過去我們也提過，香港民眾要求中共官方必須回應自由民主，才能讓香港社會回歸穩定的狀態。但是，大家都知道這兩年香港的情況持續嚴峻惡化，有關單位並沒有回應人民對於自由民主的訴求，不斷製造香港情勢的惡化。

邱垂正進一步說，直到現在還是有諸多問題，都是對於香港自由民主、人權法治的全面惡化，如今要用「再教育」讓全民認同，包括在大陸推展的「官定」意識形態要讓全民接受，這種洗腦作為效果如何，香港人民可以接受充分資訊去分辨，社會各界自有公評，我們將持續關注。