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教練帶女選手到汽車旅館「性交換專業」　監察院說話了

▲▼金牌體操教練性侵女選手。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲金牌體操教練性侵女選手。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

記者徐政璿／台北報導

高雄某國小梁姓體操教練3年前遭指控性侵多名女學生，4名女學生勇敢出面，控訴梁男逼迫她們以性交來換取體操專業指導，高雄地院判梁男6年10月，可上訴。監察院13日表示，監察委員范巽綠、蕭自佑、趙永清對於各級學校體育班及運動隊之學生、選手，是否能在安全無虞的訓練環境中，身心獲得保護，表達關切，申請自動調查。

被害女學生2018年2月在「爆料公社」控訴，2002年她就讀國二起，平均一週一次被梁姓教練性侵。梁男都會假藉教學指導名義、碰她的私處或摟抱她的上半身，還會叫她幫忙按摩。比賽時，梁男還會帶她住汽車旅館，逼她就範。

高雄地方法院日前審理終結，以女學生對梁男多數之指控，已逾追訴期，僅認定合併判刑6年10個月之刑期，可以上訴。

對此，監察院表示，監察委員范巽綠、蕭自佑、趙永清對於各級學校體育班及運動隊之學生、選手，是否能在安全無虞的訓練環境中，身心獲得保護，表達關切，業申請自動調查。

監察委員表示，體育老師及教練性侵學生事件時有所聞，且許多體育項目涉及肢體動作指導及接觸，各級學校對於教練帶領體育班或運動隊之監督管理機制為何？有無落實學生及選手之身心保護措施，以及加強教練、導師、家長及學生對於性別平等及身體界限之認知？並建立申訴管道？相關機制有無制度上之缺失？如何避免類似事件再發生？這些問題均有深入調查瞭解之必要。

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