行車糾紛「亮槍攔車」恐嚇　台南凶狠駕駛遭警網圍捕

▲台南市永康分局警方據報進行攔截圍捕，迅速於1個小時內查獲林嫌，起獲空氣手槍1枝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名30歲林姓男子，12日晚上與劉姓男子發生行車糾紛，竟涉嫌多次攔阻劉男所駕駛之車輛，並持槍恐嚇，使劉男心生畏懼而報警；台南市永康分局警方據報進行攔截圍捕，迅速於1個小時內查獲林嫌，起獲空氣手槍1枝，全案依強制、恐嚇及公然侮辱等罪嫌送辦。

永康分局於4月12日晚上9時許接獲報案，有民眾於永康區中華路上因道路施工車道縮減因素發生行車糾紛，後方駕駛之男子心有不甘，多次攔阻由劉姓男子所駕駛之前車，並持槍恐嚇，劉男心生畏懼，即向110報警求援。

永康轄區大橋派出所接獲報案後，趕赴現場時，並未發現所報人、車，但永康分局仍鍥而不捨，依據被害人所報之車輛特徵，通報線上警網進行攔截圍捕，迅速於1個小時內查獲到該輛自小客車及30歲林姓駕駛人，警方於該車內查獲空氣手槍1枝，全案偵訊後依強制、恐嚇及公然侮辱等罪嫌移請臺南地檢署偵辦。

永康分局長呂世明表示，員警據報立即通報快速反應，於案發1小時內迅速逮獲犯嫌，值得嘉許，另再次呼籲，行車時請心平氣和，遇有糾紛應報警尋求協助，警方絕不容許不法分子擾亂社會秩序、危害他人安全，堅決查辦到底。

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