「X爆你菊花」黃捷又收性騷擾恐嚇　不忍了！將採法律行動



▲黃捷臉書再次收到一波性騷擾與恐嚇訊息。（圖／翻攝黃捷臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議員黃捷經雖然挺過罷免危機，但網路上攻擊仍不斷，前陣子她才透露網友以不堪入目，令人感到不舒服的字眼傳性騷擾訊息給她，近期又收到一波性騷擾和恐嚇訊息及留言，除了嗆聲「X爆你菊花」、「你多久就變成棄婦」、「妳就成為妓女」，甚至連戴瑋姍、吳沛憶兩位議員，以及總統蔡英文全被點名，讓她忍不住譴責這種性羞辱及恐嚇的言論，決定蒐證完整後，採取法律行動。

▲高雄市議員黃捷。（資料圖／記者吳世龍攝）

無黨籍高雄市議員黃捷表示，近期臉書及Instagram又收到一波性騷擾和恐嚇訊息及留言，除了嗆聲「X爆你菊花」、「你多久就變成棄婦」、「妳就成為妓女」，還用「誘姦」羞辱戴瑋姍、吳沛憶兩位議員，更稱總統蔡英文是「炮友一大堆的妓女」，甚至恐嚇要「殺幾個人警告所有淫賤的民進黨團」。

黃捷說，女性政治人物類似的性騷擾和恐嚇訊息從未停止，但更不能麻木和妥讓。她認為：「當性騷擾成為日常，我知道主流化的性別意識仍來日方長。我不只是代表自己一個人，還代表著也遭遇著一樣情況的許多女性，可能一輩子洗不掉的陰影。因此，我們不能默不作聲、裝沒看到，更不能在司法上縱容這些躲在鍵盤後的騷擾惡徒。」

因此，她指出：「我必須強烈譴責性羞辱及恐嚇的言論，絕不容忍這類囂張又侵犯的犯罪行為，我會在蒐證完整後，採取法律行動，讓這些噁心的人知道，什麼叫做尊重女性！」

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