號召諮商師「心靈救援」！網發起線上活動　伴太魯閣家屬走過PTSD

▲太魯閣號翻覆釀重大傷亡。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

記者張乃文／綜合報導

台鐵太魯閣事故在本月2日發生，造成49人死亡、2百餘人輕重傷，救援行動也超過數百位的救難及醫護人員加入。不過，對於這樣的重大傷亡事件，對於生還者、受難家屬，以及不斷暴露在高創傷風險工作環境，可能因此出現創傷壓力症候群。對此，有心靈諮詢單位發起線上支持行動，希望串聯諮商師、精神科醫師等給予需要被接住的受難、救災者幫助，進行一對一的個案陪伴。

台鐵太魯閣號408車次在花蓮縣大清水隧道出軌，造成多人傷亡，許多人也在一夕之間痛失至親。而精神科醫師提醒，發生如此重大事件，不論是倖存者或是罹難者家屬甚至救災人員，短期要留意出現急性壓力症候群、長期則要注意創傷症候群，是否無故心跳加快、血壓上升、呼吸急促等。

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台中榮總精神部醫師蔡佳叡說，有些人在面對壓力當下會出現麻木狀態，可能要過了段時間，才出現反彈性的情緒反應。中山醫學大學附設醫院身心科主任朱柏全則表示，生還民眾可能之後會出現焦慮反應、腦海不斷重複出現事故發生畫面，想到的時候心生恐懼，伴隨心跳加快、血壓上升、呼吸急促，或者是會刻意迴避相關話題，看似能正常生活，但慢慢出現睡眠障礙、無法正常上下班等，慢慢的還可能成為憂鬱、焦慮症，都是家人親友要留意小心的。

有心靈諮詢單位也發起「太魯閣事故黃金72小時連續線上心靈救援」活動，從4／22（四） 19：00起至4／25（日）19：00止，透過一對一線上會議室以匿名方式，讓需要被支持、被傾聽的人，可連線專業助人者，獲得傾聽與支持。活動發起人羅小姐解釋，需求者會以匿名方式進行談話，談話內容完全保密，一人一次服務為主。

另外，提供協助的工作者為有300小時以上的助人實務經驗者，包括諮商師、精神科醫師及社工，希望能為有需要的人服務。