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台鐵公司化再拖負債恐怕達1兆　學者要工會放手：來全民公投決定

▲▼春節雙鐵返鄉人潮（圖／記者屠惠剛攝）

▲台鐵改革方向備受外界關注，學者呼籲應該要國營公司化。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

立法院交通委員會今（15）日舉行「台灣鐵路管理局澈底改革暨鐵路法修正方向」公聽會，銘傳大學都市規劃與防災學系副教授馬士元直言，台鐵體制改革需要國營公司化，台鐵現在負債已達4000億，再拖下去可能就是1兆，呼籲行政院勇敢面對問題，也喊話要工會放手，別讓67條人命白白犧牲，若真的無法決定，乾脆全民公投是要維持台灣鐵路管理局還是成立台灣鐵路公司，相信民眾一定有智慧給答案。

▲▼春節雙鐵返鄉人潮（圖／記者屠惠剛攝）

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▲學者認為，政府要有勇氣面對台鐵問題，直接講清楚目標是國營公司化。（圖／記者屠惠剛攝）

馬士元今提出1個主張及4個呼籲，他認為，台灣需要一個運輸安全鐵道事業革命，他本身是台鐵總體檢委員，從普悠瑪號、太魯閣號兩次事故裡面，政府一再重申要改革台鐵的決心，但現在看來還是沒進到結構性問題的深水區。

「這是一個勇氣問題」，馬士元直言，只要遇到台鐵改革，政府大概就會擔心員工反彈或有選舉考量等，結果就會看到大家提出的台鐵改革方案一再延宕，如果沒有置於死地而後生的決心，他個人覺得台鐵未來沒有很樂觀。

馬士元呼籲行政院對台鐵改革要有時間表，過去沒有要求，等於放任問題繼續擺爛下去，政院需要成立一個專案小組或委員會來面對。此外，針對過去台鐵總體檢144項改善限制的重點，應該放在哪些事情還沒做，而不是已經做了哪些，因為當時專家小組的體檢是短期的，事實上，台鐵有很多組織慣性，會讓把問題提出有所疑慮，所以應該要超越144事件的限制。

馬士元認為，台鐵體制改革，行政院提出要台鐵企業化，但應該更直接講清楚是要國營公司化，這樣台鐵才有努力目標，去擺脫公務機關角色。他也透露，台鐵2011年才開始進行物料管理系統，結果做了13年，因為內部沒人要負責，導致現代化、資訊化系統完成可能都落伍了，這種事情絕對沒有一間公司能容忍拖了13年。

國營公司化才會讓台鐵有機會！馬士元表示，台鐵應該利用資產來獲利，有獲利，台鐵才有士氣、才有安全，問題要扣在一起看。他說，10幾年前第一次討論台鐵負債的時候是800多億，結果現在已經達4000多億，若再拖下去可能就是1兆。

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲別讓67條人命白白犧牲，學者呼籲工會放手讓台鐵改革，不然應該辦全民公投決定。（圖／記者黃國霖攝）

馬士元強調，政府不要自己嚇自己，覺得只要台鐵要改革，工會就會反彈，社會就會不同意，持續不去做這件事，台鐵如果再出事，政府同樣重創，下次大家還是又要站在這裡討論一模一樣的問題。

他也向工會朋友喊話，社會關切的是運輸安全問題，台鐵已經造成全民威脅，當工會的堅持跟民眾權益有矛盾時，應該放下成見一起思考。台鐵要轉型企業或公司化經營，這在國際上都有很多案例，如果工會仍要堅持下去，台鐵等於是關起門來再搞一百年。

馬士元呼籲工會的朋友放手，讓台鐵轉型成國營鐵路公司，讓安全跟效率的現代化基因在台鐵深耕。他強調，現在已經犧牲67人命，台鐵一定要進步，才不會讓這些人白白犧牲，如果相關單位真的不能決定，乾脆來全民公投，看是要維持台灣鐵路管理局還是成立台灣鐵路公司，相信民眾一定有智慧給答案。

最後，馬士元也建議，行政院跟立法院應該對政府組織再造重新檢視，台灣在防災組織部分很落後，應該讓各部會成立專責組織，尤其是交通部需要成立一個運輸安全署來處理。

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