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誇張！跳河女和施救男「水中互毆」　背後真相網傻眼：原來是老爸

誇張！跳河女和施救男「水中互毆」　背後真相網傻眼：原來是老爸。（圖／翻攝自微博／青豆視頻）

▲施救者與女子在水中互毆。（圖／翻攝自微博／青豆視頻

記者李振慧／綜合報導

浙江溫州一名女子近來突然跳河，然而一名男子下水相救時，她卻拒絕被救還動手打人，對方被惹火後也直接還手，2人就在水中互毆。誇張的畫面在網路上被瘋傳，沒想到在水中的2人其實是父女關係，女兒因為和父親吵架，就鬧脾氣衝動跳河。

事件13日發生在瑞安市，影片中可看到，女子跳河輕生卻和來救她的人打了起來，她不但拼命掙扎不讓對方救她，還辱罵對方並且動手。救人的男子後來也暴怒反擊，回打女子好幾個巴掌，2人就這樣在水中不斷互毆，圍觀群眾則在旁急著勸2人別打了，後來幫忙拿了梯子過來，好不容易才把人救上岸。

影片曝光後在網路引發討論，許多網友批評女子，「打得好，讓她清醒一點」、「把她按下去喝個飽，看她還打不打」、「人家好意救她，她還打人」。然而當地媒體報導，影片中的2人其實是父女關係，男子平時經營洗衣店，由於家中小女兒個性比較驕縱，當天大吵一架後，就跑去跳河才會引發這場鬧劇，幸好最後沒有人員傷亡。

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關鍵字：

跳河互毆父女浙江溫州瑞安

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