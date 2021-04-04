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男友百萬聘金塞粉紅行李箱　她回包「131452」... 隔天開箱傻眼

▲▼大陸一名男子用粉紅色行李箱裝百萬聘金，結果都是銀行的點鈔券。（圖／翻攝紫牛新聞）

▲浙江女收到男友用粉紅色行李箱裝百萬聘金。（圖／翻攝紫牛新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸浙江一名張姓女子日前與男友籌備訂親事宜，男友楊姓男子準備一卡「粉紅色行李箱」，裡面裝了百萬人民幣作為聘金，張姓女子事後則依照當地習俗，回包「131452」給男友。沒想到，張姓女子隔天打開行李箱，發現「百萬聘金」竟然都是銀行的「點鈔券」，深覺自己遇上愛情騙子，立刻報警處理。

《澎湃》新聞報導，這起詐騙案情節離奇，曝光後還引起網友熱烈討論。當地警方介紹，3月14日晚上，浙江省台州市的黃岩城西派出所接到轄區張姓女子報案，表示她跟楊姓男友訂婚過程中，被騙走了人民幣131452元。

張姓女子表示，男友今年55歲，兩人認識已有幾個月。3月13日晚上，她來到男友租屋處籌備第二天訂親的事情，剛進門，就遠遠看到男友將一疊疊的百元現金裝進粉紅色大行李箱，上鎖後又在箱子上2個紅色喜字，還說第二天會把錢送到她家。

▲▼大陸一名男子用粉紅色行李箱裝百萬聘金，結果都是銀行的點鈔券。（圖／翻攝紫牛新聞）

▲行李箱裡面其實都是銀行的點鈔券。（圖／翻攝紫牛新聞）

隔天一早，兩人一起回到女子家中。張姓女子的男友直接把行李箱放進衣櫃，並表示依照當地習俗，不能從自己送的禮金中拿出一部分錢作為回禮。於是，張姓女子當天下午就到銀行領取131452元的現金，放進一個紅色小行李箱當作回禮。

沒想到，兩人訂親儀式結束後，張姓女子回家打開查看男友的「粉紅色行李箱」，才發現裡面裝的一疊疊百元大鈔，竟然全都是銀行員工用的「點鈔券」，當下報警處理。原來，所謂的點鈔券是銀行業為了訓練員工點鈔速度所用的特製假鈔，若沒有近看，還真的跟人民幣有些類似。

事後，警方循線逮人，將張姓女子的男友逮捕到案，並成功追回「131452元」的贓款。這名張姓男子，則因為涉嫌詐騙罪，遭到當地警方拘留。

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