才嗆要把特斯拉「打得找不著東」　小鵬汽車充電到一半自燃了！

▲小鵬汽車自燃充電到一半自燃。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

號稱「陸版特斯拉」的小鵬汽車14日發生一起車輛自燃事件，現場火勢兇猛，還冒出了大量白煙。事件雖然沒有造成任何傷亡，但同日小鵬汽車正好發表了旗下第三款車型「小鵬P5」，引起了許多網友的討論。

根據陸媒報導，自燃事件發生在廣州天河區的大都會廣場，一輛小鵬G3汽車正在充電，突然就燒了起來，整台車都被火焰吞噬，且冒出了大量白煙。消防人員獲報後迅速到場撲滅火焰，未造成任何傷亡，事故原因還有待調查。

▼小鵬汽車創辦人何小鵬。（圖／翻攝小鵬汽車）



小鵬汽車是大陸國產的電動車廠牌，一直將國際電動車大廠特斯拉視為競爭對手。去年底，小鵬汽車的創辦人何小鵬還曾在微博發文對特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）開嗆，「明年開始，在中國的自動駕駛你要有思想準備被我們打得找不著東，至於國際，我們會相遇的。」

小鵬汽車14日發表了旗下第三款車型「小鵬P5」，為全球首款量產激光雷達智能汽車，但隨後就傳出自燃事件，當晚小鵬汽車也在美股大跌了7.3％。

此外，根據陸媒統計，小鵬汽車先前還發生過另外兩起自燃事件，包含2020年8月在廣州的充電自燃，以及2019年12月在廣州的汽車尾部疑似自燃。