內褲阿北鬼祟拉車門...特斯拉哨兵系統啟動！網笑：他是在巡邏

▲一名赤裸上身僅穿著四角褲的阿伯，在停車場亂開車門行徑遭特斯拉哨兵模式全錄下。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／綜合報導

「哨兵模式」又捕捉超母湯行為！高雄停車場一名阿伯赤裸上身僅穿一件四角褲，靠近車身便開始亂開別人車門，整個誇張行徑都遭車主郭先生的特斯拉哨兵模式全錄下。郭先生將該段影片放上特斯拉臉書社團，車友紛紛留言「他是在巡邏，確保大家有關門，沒有的話會幫你關上」、「哨兵科技讓人知道社會的亂象 」。

4月9日晚間11時許，特斯拉車主郭先生將愛車停放在高雄海寶停車場，沒想到卻錄下驚人一幕！一名赤裸上身只穿一條四角褲的阿伯，從一輛轎車後方走出來開始左顧右盼，先是開後方門，再走向郭先生的車子往裡探，似乎在找東西似的，這樣的詭異行為都遭哨兵模式錄下。

▼郭先生將詭異阿伯脫序影片PO上臉書特斯拉社團，吸引許多車友熱烈討論。（圖／記者黃宥寧翻攝）

郭先生將該段影片PO到臉書特斯拉社團，引起許多車友熱烈討論，有人開玩笑說，「進擊的巨人已經完結啦！怎麼會跑到台灣」；也有車友幫阿伯解套，「他是在巡邏，確保大家友關門，沒有的話會幫你關上。」

郭先生向《ETtoday新聞雲》記者表示，阿伯不知道是不是想偷車或嘗試開門，看有沒有車子沒上鎖可以竊取車上物品，但是又覺得阿伯走起路來有點搖搖晃晃，不知道是不是喝醉。郭先生也表示車子沒受損，但很猶豫要不要備案，怕增加警察同仁負擔，但又擔心夜歸女性的安危。

特斯拉電動車擁有8個環景攝影機可提供車體周圍360度的視角，範圍更可達 250 公尺。再加上特斯拉裝有先進的「哨兵系統」，車停好並上鎖時，當鏡頭監控周圍有可疑動作，車輛將會立即啟動，車上配備攝影機也會開始錄影，車主也會收到特斯拉App跳出警示，通知有事件發生。

獨／李義祥第一通電話疑撥給他：卡緊咧！我的車掉下鐵軌

熊貓老鳥「實收0」詐菜鳥！豪點萬元海鮮套餐 手機一按只給300



貴婦砸2千萬買舒眠課程 3年打400次牛奶針！驗出K他命怒控醫

范冰冰愛用而爆紅