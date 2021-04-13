馬斯克女友IG秀裸背！白色「外星疤痕」成焦點　紋身4小時過程曝光

▲特斯拉執行長馬斯克女友、歌手格萊姆斯最近在IG上秀出她的「外星傷疤」紋身。（圖／翻攝自IG／grimes）

記者葉睿涵／綜合報導

加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）與特斯拉執行長男友馬斯克（Elon Musk）有著共同的愛好，倆人對太空世界都充滿了興趣。格萊姆斯12日在Instagram上秀出了自己最新紋身的照片，並將其稱為「美麗的外星傷疤」，吸引28.6萬人按讚。

綜合CNN等外媒報導，格萊姆斯12日在Instagram上傳了一張裸背照，只見照片中，她雪白的背部佈滿了錯綜複雜的白色的線條，而格萊姆斯也解釋道，這是一個被稱為「外星傷疤」紋身，目前這些紋身還是白色的，但幾週後，它們就會轉變成紅色，「我目前沒有好看的照片，因為它實在太痛了，而我需要補充一點睡眠」。

格萊姆斯的照片曝光後，立刻吸引了28.6萬人按讚。在格萊姆斯po出照片後，參與紋身設計的藝術家凱洛（Nusi Quero）也在推特上公開了整個創作過程。凱洛表示，另一位創作者推克孜（Tweakz）手繪了圖形後，凱洛用電腦將其轉化成3D形狀，因此這是一個「手工+電腦」的產品，他們用了3、4個小時，才終於產出最後的成果。

Last night we co-designed a full back tattoo (w my brilliant friend Tweakz) for @Grimezsz. It was half hand drawn then half procedurally generated, then they banged out the whole thing in 1 go. Such a beautiful experience and talisman 4 her world. Electric energy is abuzz. 1/3 pic.twitter.com/5bsHCsaemI — NusiQuero (@nusi_quero) April 12, 2021

The two final layers super imposed then printed on transfer paper: pic.twitter.com/ZtudIZwsx4 — NusiQuero (@nusi_quero) April 12, 2021

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