永不放棄！塔塔加自行車挑戰活動　全國最美山路千人「破風」

▲「永不放棄」塔塔加自行車挑戰活動復辦。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

睽違2年的「2021永不放棄塔塔加自行車挑戰活動」，今年恢復舉行，也是全國性「96聯賽」開幕的第一站，吸引國內外近千位車友在本周日齊聚南投，挑戰72公里長和升降超過2000公尺高的新中橫，也是堪稱全台最美的自行車山路。

本賽事因台21線路基和邊坡工程施工影響而停辦2屆，今年因南投縣政府與台灣自由車運動協會響應交通部「2021台灣自行車旅遊年」計畫，終於復活；來自英、法、德、加、美和人數最多的菲律賓等18國共956名選手，4月11日從水里商工集結、鳴笛出發，途經信義、和社、最後抵達玉山國家公園塔塔加。

▲「永不放棄」自行車挑戰活動復辦，吸引近千名車友參加。（圖／南投縣政府提供）

本次活動也是台灣自由車協會與「96自轉車」線上商城所創「96聯賽」開幕戰，除了年紀從最大66歲到最小12歲的挑戰組外，競賽組有313位知名選手較勁：女子組有國內最佳女子選手「粉紅小鋼炮」黃亭茵，以及瑞士登山賽好手Sandra Boesiger參加，男子組有丹麥籍的John Ebson、效力於高士特車隊的登山好手彭源堂、Bryton icefield車隊的南投在地好手盧紹軒等。





各組冠軍分別為U17組陳立宏、U23組張誌勝、M30組周子峯、M40楊鴻銘、女子組邱聖芯，以及菁英組吳之皓。



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