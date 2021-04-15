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嫌求婚鑽戒60分太小　準新娘逼「再買一顆」氣喊：是你丟臉

記者黃翊婷／綜合報導

一名準新娘不滿另一半求婚鑽戒買60分太小顆，日前在臉書PO文抱怨，直指接下來的結婚鑽戒至少要買1克拉以上，不然到時候來參加婚禮的閨蜜們看到，會很沒面子。不過，大多數網友看完文章，卻都不認同原PO的觀點並紛紛留言諷刺，「搞不清楚婚姻是什麼，真的不要把結婚當辦派對玩，會後悔死。」

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO希望另一半挑選結婚鑽戒，至少要1克拉以上。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」PO文聲稱，求婚歸求婚，不能跟結婚相提並論，當然也不能用一樣的戒指，另一半求婚時鑽戒買60分，看起來超小顆，所以她覺得結婚鑽戒應該要1克拉以上才好看，況且到時候閨蜜都會來參加婚禮，「你也不想想看，鑽戒買太小顆很沒面子，當她們問起『妳老公鑽戒買多大』時，不到1克拉就是你丟臉。」

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原PO一再強調，結婚鑽戒沒人買低於1克拉，因為太小顆很沒面子，而且自己也不是完全沒有出錢，男方的黃金戒指和項鍊都是她買的，「我已經出錢了，鑽戒本來就是我選你出錢，你本來就必須要買結婚鑽戒給我。」

不過，大多數網友看完原PO的文章，卻都不認同她的觀點，並紛紛留言諷刺，「不要結婚，自己愛買多大就買多大的鑽石」、「婚姻的價值如果是建立在鑽戒大小，那娶妳還真是丟了面子」、「搞不清楚婚姻是什麼，真的不要把結婚當辦派對玩，會後悔死」。

也有不少網友勸原PO不要太愛比較，「連鑽戒都要比，一輩子要比的可多了，接下來就是桌數、喜餅、生小孩月子中心的景觀視野、買房坪數、小孩念公立沒面子等等，活得好累，日子是自己過的，妳的婚後日子是活在閨蜜的嘴裡嗎？」

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