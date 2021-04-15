女網友甜傳一日遊「16小時狂喝可樂」！老實男崩潰：該去嗎

▲女網友大膽性暗示！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／劉維榛報導

照表操課，下場恐精盡人亡？一名男網友驚呼，最近搭上一名妹子，打算相約見面出遊，豈料一天16小時，只有出門2次，其他時間幾乎都在魚水之歡，行程表曝光後，老司機紛紛笑虧，「結束後可能進加護病房了！」

一名男網友在臉書《爆廢1公社》在線上求解，表示最近網戀上一名女網友，雙方交談甚歡後，決定來個浪漫約會遊，順便想瞧瞧女方的廬山真面目。豈料，女網友熱心又主動，早已規劃好一日遊行程，卻讓原PO看了相當退卻。

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長達16小時的行程曝光，一整天幾乎都窩在飯店，早上7時就先來一場健身操，「醒來先買可樂（make love的諧音）」，就連刷牙也要「買可樂」，到了中午就進行4場床上運動。下午午睡完，又要進行4場激戰。

終於晚上7時可以出門了，女網友規劃去唱KTV，而結束後「興致來了就買可樂」，嗨到深夜11時候，就可以好好睡覺了。對此，原PO看傻直呼，「我該去嗎？」

假抱怨真炫耀的文章貼出後，引發一票老司機邪笑，「有報名表格嗎」、「別唬爛，你身體沒那麼好」、「買可樂只要30分？」「可樂旅遊，無限暢飲」、「這行程下來我可能進加護病房了」、「你確定不會陣亡嗎」。

▼一日遊太刺激！（圖／翻攝爆廢1公社）

