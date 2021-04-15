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她情人節會網友「被闖紅燈」　他擊冤：女上男下...柯南一幕斷言

▲桃園市古姓男子去年情人節邀約女網友在某電影館包廂看電影，卻趁機發生性行為，事後女子提告遭性侵。（圖／達志示意圖）

▲桃園市古姓男子去年情人節邀約女網友在某電影館包廂看電影，卻趁機發生性行為，事後女子提告遭性侵。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市古姓男子去年邀約女網友在某電影館看電影共度情人節，雙方在包廂內情投意合發生性行為，事後女網友卻以古男不顧她生理期，違反其意願強制性交得逞；古男則喊冤說，女子主動配合將臀部抬高方便他脫褲，且採女上男下姿勢，否認犯行。檢方查出女子獨自走出電影館時並未向櫃台求救，不能單憑女子片面控訴認定古男性侵，將古男不起訴。

檢警調查，22歲的古姓男子透過網路交友軟體認識女網友，去年2月14日情人晚間11時許與女子相約在桃園區某電影館看電影共度情人節，2人選定片子後在包廂內看片子，古強抱女子坐在其大腿上，女子問古要幹嘛，有推他上半身，但古接著就對女子舔耳，過程中女子聲稱正值生理期，但古男依然脫去女子褲子，硬上性侵得逞，女方事後驗傷報警提告。

古男偵訊時坦承有與女子發生性行為，但辯稱沒有違反女子意願強制性交等犯行，古男聲稱，在包廂時曾親吻女子耳朵，女子以害羞語氣說「不要這樣」，他隨即停止動作，但女子卻將臀部抬高，女子有主動親吻其嘴巴，他有撫摸女子胸部等處，女子都未拒絕，後來女子主動將屁股抬高方便讓他脫褲，然後2人發生性行為，過程中採女上男下姿勢，他絕未違反女子意願。

女子則向檢方聲稱，當天沒服用藥物，也未懷疑古男對其下藥，可見當時並無意識不清，檢方詢問，古親吻她耳朵時，女子坐在古男大腿上應可起身離開包廂，但為何未離開？女子說，有告知其生理期來，認為古男應該不會對她做這種事等語。

檢方勘驗電影館監視器畫面，隔天凌晨1時許，女子單獨離開電影館，與櫃台人員並無互動或求助，另根據證人供詞，女子有說正值生理期，但古男則表示未曾聽到女子說「不要」等語，雙方似乎各說各話；檢方認為，女子控訴內容與常情相悖，除其單一陳述外，並無其他補強證據可認定古男有何強制性交犯行，自難僅憑女子單一指述對古男認定有強制性交犯行，檢方偵結予以古男不起訴處分。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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