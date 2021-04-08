約女網友回家「強行告白」　2度襲胸摸下身！她急逃他完蛋了

▲許男前年12月與女網友在住處沙發上聊天，兩度強行抱住女方襲胸摸下體。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子2019年12月間與認識未久的女網友在桃園市住處聊天，趁家中僅2人獨處，許竟強行環抱女子，還兩度襲胸摸下體，女子驚嚇逃離報警提告；許男在偵訊時坦承犯行，桃園地院審結依2個強制猥褻罪分別判處6月徒刑，應執行有期徒刑10月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，本案可上訴。

檢警調查，21歲的許姓男子於2019年12月23日下午，邀約在網路遊戲中認識的女子到其住處聊天，趁僅2人獨處之際突起淫念，竟從女子後方強行擁抱，兩度襲胸摸下體，女子受到驚嚇後趕緊離開許男住處並報警提告。許男在檢方偵訊時坦承因一時失慮所犯，檢方依強制猥褻罪嫌提起公訴。

桃園地院法官審酌，許男僅為滿足一己性慾，竟對女子強制猥褻行為，惡性頗重，復其所為不僅侵及女子身體之自主權，更使其心靈受創非輕，所為實非足取，惟念及許男犯後坦承犯行，態度尚可，復與女子達成和解，賠償女子損失，並立下和解書，其因一時失慮而為本案犯行，經此教訓，應無再犯之虞，審結依2個強制猥褻罪分別判處6月有期徒刑，應執行10月有期徒刑，緩刑2年，如易科罰金，以每天1千元折算1日，緩刑期間付保護管束，本案還可上訴。

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