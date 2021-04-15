柯文哲：內政部還沒蓋出第一戶社宅前　「沒有資格跟我講話」

記者袁茵／台北報導

台北市政府與內政部近來又為了社宅隔空交火。面對北市府質疑中央興辦社會住宅土地無著落一事，內政部營建署14日駁斥，早在2018年即啟動土地盤點，質疑與對抗中央興建社宅，加速市民逃離台北。對此，台北市長柯文哲15日回嗆，請內政部蓋出第一戶公宅之後再來討論，「在你還沒蓋之前，你沒資格跟我講話，因為你什麼事都還沒做。」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）

有關北市府提及中央興辦社會住宅土地無著落一事，內政部營建署14日上午發表名為「質疑與對抗中央興建社宅，只會加速市民逃離台北」新聞稿，提及內政部在台北市區共盤點47處社宅基地1萬1775戶，分4年辦理發包興建，目前進度完全達標，也於2021年3月30日社會住宅進度報告記者會對外說明中央興辦社會住宅進度，這些資訊各地方政府理應相當清楚。

內政部營建署表示，台北市房價高漲，人口快速老化，年輕人在台北生活，社會住宅能協助年輕人站穩腳步，中央地方應積極合作。台北市政府發言如屬實，僅凸顯出該府高層漠視市民居住權益，未能掌握轄內社會住宅等公益設施之布設，內政部營建署表示遺憾，地方如未確切掌握情資而逞口舌之快，質疑甚至對抗中央興辦社宅，恐淪為反居住正義的打手；中央期待各地方政府能重視住宅議題，與中央攜手合作實現居住正義。

針對內政部說北市府質疑與對抗中央興建社宅，加速市民逃離北市，柯文哲15日出席里長座談會時回應，請內政部蓋出第一戶社宅再來與他們討論，蓋出第一戶社宅，再來跟台北市政府討論租金怎麼定、抽籤怎麼定，「在你還沒蓋之前，你沒資格跟我講話，因為你什麼事都還沒做！」隨後笑著進入會場進行活動。