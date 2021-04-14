內政部稱在北市盤點1.1萬戶社宅　北市府酸：地在哪裡？

▲北市府與內政部再次因社宅議題隔空交火。圖為台北南港機廠基地社會住宅 。（圖／記者張菱育攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府與內政部近來又為了社宅隔空交火。面對北市府質疑中央興辦社會住宅土地無著落一事，內政部營建署14日駁斥，早在107年即啟動土地盤點；而北市府發言人陳智菡再嗆中央，第一階段870戶，距離第二階段目標11617戶還差很多，「剩下的10747戶基地在哪裡？保護區？還是變電所？」

「發言人別扼殺同仁辛勞，漠視市民權益。」營建署14日上午透過新聞稿表示，在台北市區共盤點47處社宅基地1萬1775戶，分4年辦理發包興建，目前進度完全達標。

另外，也在110年3月30日社會住宅進度報告記者會中，對外說明中央興辦社會住宅進度，這些資訊各地方政府理應相當清楚；而與鄰里溝通，中央一向採高標準方式處理，如報載內湖康樂居社會住宅，中央已召開多次說明會議並積極傾聽里民需求，近期更配合寶湖里建議延期及調整座談地點並非取消，以期呈現中央的最大誠意。

營建署指出，若北市政府發言如屬實，僅凸顯出市府高層漠視市民居住權益，未能掌握轄內社會住宅等公益設施之布設，內政部營建署表示遺憾，地方如未確切掌握情資而逞口舌之快，質疑甚至對抗中央興辦社宅，恐淪為反居住正義的打手。

對此，陳智菡回擊，面對疫苗採購進度遭質疑，陳時中部長上節目說：當初向德國BNT洽購500萬劑疫苗，最後可能「有人不希望台灣太高興」告吹。面對社宅興建戶數遭質疑灌水，內政部次長花敬群表示，「質疑的人可能不希望中央做太好，怕有壓力」。

「請不要再用政治語言搪塞了，真的很膩。」陳智菡說，內政部稱已找到可蓋7萬多戶社宅的土地，今年要蓋1.5萬戶和明年要蓋2萬戶的進度也排好了，台北共有五個基地已發包，共870戶。台北這5個基地，花敬群說萬華與松山延吉的460戶已經「找到統包廠商」，但沒說的是，內湖樂康的410戶，因為無廠商投標，已經流標。另一案延吉好室，原本在第一階段是158戶，第二階段變成160戶，是否重複計算？

陳智菡說，就算把這870戶通通算進去好了，離中央給的第二階段目標11617戶，還是差很遠，「剩下的10747戶基地在哪裡？保護區？還是變電所？」，我們知道，台北市土地資源珍稀，找地絕對是大問題，還有與居民的溝通、交通應變計畫種種難關，這6年來，北市府都經歷過、也一一務實解決。因此，我們更希望與中央一同克服。

「蓋社宅前，除了盤地，要辦公聽會、還要送都計草案到地方政府。」陳智菡說，誠懇盼望住都中心可以給予更多確定的基地資訊，避免中央地方在同一行政區重複興建，所造成的資源錯置或浪費，也能協助中央與在地溝通，做好交維計畫避免反彈，希望加速居住正義的腳步。沒有人不希望中央做太好，真的，只是希望你更務實，要說到做到。

陳智菡最後還說，日前才在議場上聽議員闕枚莎質詢，才知道中央規劃在北市 寶湖里蓋社宅，卻跑到湖興里去辦說明會，被居民抗議臨時取消，「所以，到底是誰沒有掌握情資？」