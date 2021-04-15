投標天母凶宅「有人拉手」多寫1千萬　苦主嚇到棄標錢得照付

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓男子去年投標一間位於台北市天母的法拍屋，由於他事前就知道是凶宅，還決定加碼10萬元，沒想到填寫總價時卻多寫了1000萬元，嚇到棄標並聲稱是被冤親債主拉手。不過，基隆地院法官認為，神鬼因果之說無從舉證，難以採信，最終裁定駁回告訴，還是要補繳700多萬元。

▲吳男競標凶宅，卻因為筆誤多寫了1000萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

據了解，這間法拍屋10多年前曾發生槍擊案，當時沈姓男子因為討債不成，氣得朝屋內開槍，造成2人死亡，後來房子遭到法院拍賣，底價為1233萬6000元。吳男事前便知道房子是凶宅，還決定加碼10萬元投標，沒想到卻在寫總價時，筆誤填成「貳仟貳佰肆拾參萬陸仟元（2243萬6000元）」。

後來吳男驚覺寫錯總價，得標後並未繳交1993萬餘元的尾款，導致房子重新拍賣，以1422萬餘元由游姓男子得標。但因為兩次拍賣價格相差將近千萬，吳男還要補繳700多萬元，這才決定提告確認買賣關係不存在。

判決書中提到，吳男主張自己是佛教徒，原本購買該凶宅是想換屋自住，沒想到卻筆誤多寫了1000萬元，「我懷疑有冤親債主纏身，我覺得祂們是故意要害我」、「我本來要在百萬位的數字欄寫貳，但是就感覺有人把我的手拉到千萬位的數字欄，我被祂們牽著走，等司法事務官開完標的時候，我才整個人清醒過來，而且看到遠方有『兩個人』對我笑，但是看得不是很清楚，我真的撞邪，才一時閃神筆誤，沒有人會笨到凶宅加價1000萬元」。

▲吳男聲稱填單時遭「人」拉手。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

接著，吳男主張當日在投標室填寫投標書時，因為整天戴口罩，加上感冒，整個人覺得頭很暈。但基隆地院法官進一步詢問，吳男又親口回答當日沒有去看醫生或服藥，加上他填寫土地願出價額欄位時，把1117.7萬元用2條橫線劃去，改為1127.6萬元，希望提高得標機率，由此一小細節可見，他當日意識極為清楚且細膩。

法官接著指出，縱使本院相信神鬼因果之說，但無從經由民事訴訟舉證程序以實證方式加以證明，因此也難以採信「冤親債主拉手說」，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。