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台中男孤獨死！陳屍家中1個月　「命案清理師」善後櫃子詭異搖動

▲▼「命案清理師」于璥菖分享自己清理兇宅的經驗。（圖／翻攝自于璥菖臉書）

▲「命案清理師」于璥菖分享自己清理兇宅的經驗。（圖／翻攝自于璥菖臉書）

記者林彥臣／綜合報導

位在台中市鬧區某處公寓，日前發生一起中年男子孤獨死案件，陳屍在房內1個月，鄰居才因為惡臭難耐，通知警方破門，然而離奇的是，負責命案現場善後的「命案清理師」于璥菖在清理的過程中，竟然經歷了櫃子突然自己搖動的詭異情況。

根據《中國時報》報導，台中某公寓鬧區發生一起孤獨死案件，男子為現年44歲的失業男子，長期沉溺在網路虛擬世界、幾乎足不出戶，經濟皆由父親資助，死者最後被發現是陳屍在床上。附近鄰居以為是死老鼠臭味，但隨著時間惡臭越來越嚴重，通報警方破門查看，強烈屍臭撲鼻而來，在場所有人全都忍不住奪門而出一陣嘔吐。

「命案清理師」于璥菖指出，現場已經放了1個月，那味道真的難以形容，可說是「比屍臭味還更臭」，不但腐爛屍臭味是一般人根本無法接受，屋內垃圾堆積如山，隨處可見使用過的飲料杯罐、雜物等，光處理這些廢棄物就花了一周時間，至少動員8人，出動20多趟的3噸半貨車清運。

于璥菖說，命案現場必須經過「淨空」、「特殊清潔」及「消毒」的過程才算完成，在某天下午4點左右，與3位夥伴打掃，屋內客廳與餐廳中間，有個很大、很重的立櫃作為隔間，卻突然很大力的搖動5、6下，嚇得在場員工全落跑。

于璥菖卻淡定表示，「可能自己經驗多了」，亡者應是很單純留戀，想表達「祂還在」，並沒有其他惡意。不過交件前，最後屋內都已經清理、消毒及鑑定完畢，經過亡者房間，在無風狀態下，仍會飄出屍臭味，還是令他百思不解。

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