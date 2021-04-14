女控小時候在美國遭狼父摸胸親吻　「無審判權」不起訴

▲桃園市1名女子小學畢業後舉家移民美國，女子返台後控訴父親經常趁其睡著撫摸胸部與親吻等猥褻行為。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名女子6、7年前自美國返台生活，今年3月間向桃園警方報案，指控父親在其尚未成年時經常趁2人在美國獨處時，乘機侵入房間撫摸其胸部、親吻，甚至還拉她的手碰觸父親下體猥褻得逞，女子趁返台時報警控訴狼父乘機猥褻；桃檢以女子以案發地點在美國，且時間於2005年至2010年之間，因我國法院對其父在美國之犯行並無審判權，桃檢14日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，這名32歲女子3月初向桃園市某警局提告，指稱自己在小學畢業後隨父母移民至美國生活，6、7年前她獨自返台生活，後來想起約在2005年或2006年起至2009年或2010年間，她尚未成年之際，父親經常趁2人獨處時，半夜趁她熟睡之際潛入其房間，撫摸其胸部或趁機親吻她，甚至拉她的手碰觸父親下體，以此方式對其猥褻行為得逞。

桃檢認為，其父親已涉嫌乘機猥褻罪嫌，由於女子指控受父親侵害時尚未成年，其父應涉及對少年乘機猥褻罪嫌，依兒童及少年福利與權益保障法之規定，應加重其刑二分之一，但其父犯罪行為與地點均在美國，我國法院對其父在美國犯行並無審判權，檢察官偵結應為不起訴處分。

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