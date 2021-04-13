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社會 社會焦點 保障人權

狙殺「阿八仔」水電工自首遭聲押　天道盟要角中2槍亡警追藏鏡人

記者黃宥寧／台北報導

新北市八里區華峰一街12日下午2時許驚傳槍擊案！42歲水電工槍手蔡易昇疑為了尋仇，對天道盟濟公會八里分會長林文章（60歲）的右肩及後背開2槍，導致林男當場無呼吸心跳，送醫不治。蔡嫌犯案後主動投案，檢方訊後依殺人、違反槍砲條例向法院聲請羈押禁見，目前相驗後遺體暫冰存，另安排期日解剖，以查明確切死因。

據悉死者林文章綽號「阿八仔」於今年1月24日曾被蘆洲分局破獲他所經營的職業賭場，並查獲槍枝、毒品，在新北市活動頻繁，為警方列管治安顧慮人口，2013年曾被提報治平對象，更傳言他是濟公會檯面上的接班人選，一直是新北警方持續監控的特定幫派對象；12日中彈後，經送醫搶救，於下午3時35分宣告不治。

▼槍手蔡易昇持槍到新北八里華峰一街，朝林文章開槍導致他身中2槍送醫不治。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北八里槍擊案。（圖／記者陳豐德翻攝）

行兇後的蔡嫌雖稱過去曾遭林男打過，才會開槍尋仇，但警方不採信其說詞，加上蔡嫌犯案後主動投案，更讓外界聯想如同「館長槍擊案」犯案模式。

檢警13日相驗林文章遺體發現右肩有2處子彈射入傷口，目前遺體暫冰存，另安排期日進行解剖鑑定，以查明確切死亡原因。蔡嫌經檢察官訊問完畢，認為他涉犯殺人重罪及違反槍砲條例，且有逃亡、滅證、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。

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