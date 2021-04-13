台南注意！南鐵地下化施工4區13日起停水44小時　2萬多戶受影響

▲為配合鐵道局東區生產路平交道 2000mm管線改遷施工，台南市仁德區、中西區、南區、東區等四行政區轄內部分區域停水44小時，水公司設15個臨時取水站供民眾使用。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣自來水公司六區處為配合鐵道局東區生產路平交道 2000mm管線改遷施工，台南市仁德區、中西區、南區、東區等4行政區轄內部分區域停水，停水時間為4月13日上午9時起至15日上午5時止，停供計44小時，約2萬3千戶受影響，水公司設立15個臨時取水站，方便民眾取用。

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本次停水用戶數計23203戶，停水區域影響範圍包括：(1) 台南市仁德區：1、台鐵鐵路以西、86快速道路以北(仁愛里、成功里、大甲里)。2、亞航社區(仁愛里)。3、十鼓文化園區周邊(成功里、文賢里)。4、二仁路一段以東、文賢橋沿三爺溪以北(保安里)。(2) 台南市中西區: 小西門里、南門里、郡王里、開山里及法華里。(3) 台南市南區：大成里、明德里、竹溪里、新生里、大忠里、大林里、大恩里、建南里(永成路以東)、省躬里(永成路以東)、喜東里(永成路以東)及興農里(永成路以東)。(4) 台南市東區：大同里、路東里、大德里、大福里、崇明里(鐵路以西)及東智里(鐵路以西)。除停水區域區域外、其餘地區可正常供水，惟於復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，供水延遲。



台水六區處副處長張煥獎指出，水公司六區處為方便民眾取水，台南服務所、歸仁服務所，在東區、中西區、南區、仁德區，從4月13日至110年月15日設立15個停水臨時供水站，方便民眾取用。自來水公司提醒，停水區域屬地勢較低地區，停水初期管線中尚有自來水，等流盡即呈無水狀態，有水時安心使用，請勿恐慌進線詢問。停水期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。送水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，俟水清後再進水。有關停水相關訊息可撥打免付費專線1910，或上台水網站(https:// wateroff.water.gov.tw/)查詢。

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