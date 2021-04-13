台南議會觀察聯盟　公開說明議員評鑑方式

▲台南議會觀察聯盟，於成功大學未來館召開第5次定期會議員評鑑公開說明會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由國立成功大學學生會、學代會、社團法人台灣學生聯合會，及民間團體共同組成參與的台南議會觀察聯盟，於成功大學未來館召開第5次定期會議員評鑑公開說明會，除回顧了前兩次議員評鑑的結果、以及說明這次評鑑的方法。

成功大學校長蘇慧貞、法律系副教授王毓正、社團法人台灣學生聯合會理事長蔡一愷、台南公民智庫執行長黃建龍及觀察聯盟研究員高慕軒均出席與會。

成大校長蘇慧貞時表示，校園期待學生能夠獨立思考，因此有個場域或議題能夠讓學生展現他們的專長並參與社會，用進步且結構性的方法與社會溝通、關心地方政治與地方自治，她感到很開心。希望同學們能夠在這個研究議題與師長學習切磋，並在與公民團體合作的過程中，對社會議題有更深刻的理解，也能夠把這些資訊提供給社會大眾。

法律系副教授王毓正則表示，民主最可貴的就是社會議題的內容是否能經過檢視、考驗。在2014年時，他受到「台南市議會問政給看嗎」的邀請前去演講，議會的公開透明很重要，當時各個議會都有錄音錄影管理規則，但台南在2014年時他給的評價是不及格的。因現在已經大幅修正，於是他再度上網檢視，可以說現在台南是六都第一名。台南的議事內容，可以依照檔案法跟市府申請，新聞媒體都可以在現場錄音錄影，台南議會觀察聯盟功不可沒，觀察聯盟從第3次定期會開始給市議會帶來壓力，因為有監督所以才有改善，台南市議會也才能進步神速成為六都第一。

台灣學生聯合會理事長蔡一愷說，台學聯作為36所大專院校學生會的集合，一直以來都以促進青年公共參與並推進社會進步為目標，這些學生們在沒有當地投票權的情況下，與地方治理與發展產生了嚴重的疏離。臺南議會觀察聯盟的出現及其現行運作，讓地方政治的權力制衡與代議制度有了新的想像，這點可以從去年議員們因為觀察聯盟的監督，使出席與發言比例的提高看出來。更重要的是，聯盟中青年觀察員的設計，讓青年族群的議題及偏好，能夠透過觀察聯盟影響輿論對地方民代形成壓力，近而促進青年議題在地方治理的發展與推動。

觀察聯盟的研究員高慕軒接續說明議員評鑑的評鑑辦法：台南議會觀察聯盟從第3次定期會開始評鑑，目前已是第3次，評鑑的重點在於出席與否、發言次數以及有無脫序行為。回顧過往2次的議員評鑑，待觀察議員從第3次定期會的19名，減少到第4次定期會的15名；議員的平均發言次數從第3次定期會的26次，增加到第4次定期會的30.18次；實質出席率則從第3次定期會的49% ，提升到第四次定期會的60％，證明公民監督的力量是有所發揮的。

而此次的評鑑流程也是先進行量化作業，紀錄議員的實際出席率，當天有出現在議事廳且攝影機有拍攝到者；在發言計分的方面，每日最多採計發言3次、委員會最多2次，以上評分會觀看市議會的公開影片。而在質化評鑑的部分，由成大學代會以及網路志工評比，以市政總質詢時有沒有展現議員專業、對議題的掌握深度，同時會參考議員們於公開平台張貼的圖、文、影片，並將議員有無以環境、青年、勞工、文化等議題為核心作為特別加分項。

台南公民智庫執行長黃建龍表示，2次的評鑑產生了一些正面的變化，誠如王教授所說，台南議會開始超越其他城市。雖然出席與發言次數增加，但發言的品質還是有進步的空間，評鑑重點還是在量化，但就算如此，還是有4分之1的待觀察議員，這些人還是不去開會，人民賦與議員權利，在定期會出席開會是身為議員的基本。聯盟會漸漸開始加強質性的評估，有些議員認為自己雖然出席率較低，但質詢發言的內容很好，惟聯盟不想被貼上政治傾向的標籤；如果有一天，真的所有議員都會出席開會，那一天量化的分數就沒用了，再來認真思考質性評鑑的方法，聯盟希望台灣政治能進步到這一天。

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