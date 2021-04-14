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社會 社會焦點 保障人權

「哥，警察推我」高中生不服盤查叫囂：跟我道歉　大聲兇教官偏袒

記者李忠憲／台中報導

「哥，警察推我！」台中某高中吳姓男學生13日遇上第六分局永福派出所警員與學校教官巡查，態度十分囂張，除打電話跟哥哥求救外，還跟同夥一搭一唱，錄影大聲怒嗆警察「推人」，還嗆教官「是偏袒學生還是偏袒警察？」警方表示，盤查同仁均依法行政，並無推人情事，將加強員警教育及執勤技巧。

▲▼高中生不服教官警察盤查，電話求救喊「哥，警察推我」。（圖／民眾提供）

▲高中生不服教官警察盤查，電話求救喊「哥，警察推我」，態度囂張。（圖／民眾提供）

第六警分局永福派出所員警13日下午配合該所中學教官執行校外聯巡勤務，經過西屯區國安一路210巷時，發現該校一群學生騎機車聚集，且疑有抽菸情事，立刻上前盤查。

▲▼高中生不服教官警察盤查，電話求救喊「哥，警察推我」。（圖／民眾提供）

▲▼員警好說歹說請高中生配合，但對方仍持續咆哮。（圖／民眾提供）

▲▼高中生不服教官警察盤查，電話求救喊「哥，警察推我」。（圖／民眾提供）

只見該群學生面對教官與警察時，其中19歲吳姓男學生態度嬉鬧，員警靠近要求出示身分證及學生證時，不慎碰觸到對方身體。吳男一面說他要報身分證號碼，一面嗆說員警推人，還打電話給哥哥說，「派出所警員現在在推我啦，我跟他說我要報身分證，他說我不用報，一直推我要我把學生證拿出來，他直接吼我，我態度很好啊」，一旁則有同夥拿手機錄影。

學校教官見狀，直說沒看到有警察推人，吳男竟又大聲叫囂嗆教官，「我有說要報啊，是警察說不用，你沒聽到嗎教官？你是偏袒學生還是偏袒警察？」吳男再嗆警察，「你剛剛推我，我可以要求你跟我道歉嗎？」警員回說，「我沒有推你」，他又放大音量說「你沒有推我？」，警員回說「你不願出示證件，我是不小心推到你」。吳生的同伴也嗆聲，「難怪台灣貪污那麼多。」影片隨後被上傳到IG上，引起網友熱議。

第六分局表示，員警與教官當時發現該校學生騎乘機車群聚且疑有抽菸情形，盤查過程中，吳男態度嬉閙，員警請其提供證件核對身分時，因過於接近碰觸吳生身體致生誤解，後經勸導且吳生配合盤查後，即請群聚學生離開。員警盤查時均會依法行政執勤，因與民眾過於貼近而有肢體接觸衍生誤解，將持續加強員警教育及執勤技巧。

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